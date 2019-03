Invita amica a bere qualcosa l'assale e tenta di violentarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO CHOCPESARO Chiusa in casa perché aveva rifiutato le sue avances. E' la storia di due amici di vecchia data, che si conoscono da tempo, con lui che però all'improvviso avanza proposte sessuali. Lei si nega, quasi incredula, lui reagisce in maniera inconsulta e tenta di aggredirla per usarle violenza. Finisce con un intervento concitato dei carabinieri con l'uomo arrestato e la vittima medicata al pronto soccorso per delle escoriazioni riportate durante la colluttazione per difendersi da quell'amico che all'improvviso non riconosce più.La...