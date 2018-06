Invasa dai rifiuti la spiaggia libera di Sunset Island

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO Il parco acquatico potrebbe ancora vedere la luce, Pesaro Parcheggi ha intenzione di andare avanti con l'acquisto e il montaggio dei gonfiabili. E potrebbe anche esserci un gestore considerato che Sport Village sta valutando di presentare un'offerta per la trattativa privata. Per ora, dopo il bando andato deserto, la certezza è una spiaggia libera sporca davanti a Villa Marina, proprio nella zona dove, secondo i piani dovrà nascere il Sunset Island.La segnalazione è arrivata da diversi frequentatori dell'area, sia come...