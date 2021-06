Interramento della Statale I primi sopralluoghi dicono: «Complesso ma si può fare»

IL PROGETTO

PESARO Dal sogno alla realtà il passo potrebbe essere breve per interrare un tratto di Statale, e rivoluzionare il collegamento viario fra centro storico e zona mare. L'annuncio del sindaco Matteo Ricci sulla radicale trasformazione del tratto di Statale cerniera fra Largo Aldo Moro- viale della Vittoria e viale della Repubblica, sembra trovare i primi riscontri nella fattibilità pratica dell'operazione o almeno questo è l'esito di alcuni rilievi eseguiti sotto il piano strada, oltre alle indagini geologiche.

Le verifiche

Verifiche già avviate e altre ancora in corso, che l'Amministrazione con i tecnici del servizio Nuove Opere e professionisti esterni a supporto, ha eseguito proprio negli ultimi mesi. Un'accelerata a completare le indagini ed elaborare un primo schizzo grafico sull'interramento che è fondamentale per candidare Pesaro a partecipare proprio con quest'opera innovativa al bando nazionale multimilionario Rigenerazione Urbana. Il pallino del sindaco per una città sempre più green e sostenibile si coniuga a un'operazione che incentiva la cultura e il marketing turistico che aggancia anche l'indotto del Rossini Opera Festival con il nuovo Scavolini Palas. Le verifiche: un'operazione complessa, che richiede calcoli minuziosi fra altezze e profondità dei due sottopassi necessari a interrare il tratto di Statale oltre a calcoli ingegneristici su pendenze e quote di rialzo dell'attuale piano strada. I professionisti incaricati a verificare la fattibilità riferiscono di approfondimenti in corso ai sottoservizi comunali fra scavi, fognature, vecchie e nuove tubazioni, oltre a vincoli di natura idraulica o geologica, che prima di presentare il progetto a bando dovranno essere ben sviscerati e risolti. Ma tengono a precisare i tecnici siamo solo agli inizi, perché poi c'è da elaborare il disegno e studiare il cambio del senso di marcia e della viabilità nei tratti in ingresso e uscita alle vie laterali di viale della Vittoria.

L'interramento

L'interramento: in linea di massima l'operazione è possibile, scavando per un interramento a mezza strada per dirla con un tecnicismo, anche se la parte preliminare deve essere ancora completata. L'attuale piano strada al centro della Statale su viale della Vittoria, secondo lo studio preliminare dovrà essere rialzato di un metro rispetto ad oggi. Per realizzare il sottopasso che dovrà rispettare le normative previste per infrastrutture viarie di questo tipo, si dovrà scavare al di sotto del tratto Largo Aldo Moro-viale della Vittoria per una profondità di almeno 3 metri e ottanta, e tutto rispettando la soglia minima di altezza intorno ai 5 metri prevista per sottopassaggi o sopraelevate.

Il percorso così come lo conosciamo oggi, indicativamente 50 metri prima del complesso edilizio ex Bramante, subirà una modifica abbassandosi rispetto al piano stradale con una pendenza almeno del 6 per cento. Il sottopasso che verrà così realizzato sarà a doppio senso per tutti i mezzi provenienti dal lato viale Fiume -Curvone verso Fano e viceversa in direzione nord. Così facendo l'attuale semaforo vistared verrà eliminato per permettere proprio l'abbassamento della Statale.

Il viale

Per intenderci il tratto che attraversa viale della Vittoria per congiungersi con viale della Repubblica, dove troviamo fra l'altro anche le ville di proprietà della famiglia Scavolini, diventerà pedonale. L'attuale marciapiede si interromperà proprio all'inizio del primo tratto interrato, che proseguirà dalla porta opposta, e tutto creando un unico e ampio viale per la passeggiata. L'accesso carrabile a viale della Repubblica, sarà consentito esclusivamente a residenti, carico-scarico per le attività economiche e mezzi di soccorso, dalle vie parallele modificandone la viabilità, e probabilmente da viale Cesare Battisti. L'investimento: l'operazione prevede un investimento di oltre 2 milioni di euro, Sindaco e giunta scelgono la strada pubblica e abbandonano l'ipotesi di ricorrere a risorse private almeno per ora, sganciando l'intervento di interramento dal pacchetto privato di recupero edilizio e urbanistico del complesso ex Bramante che insiste proprio nel tratto da pedonalizzare.

Il complesso

Il complesso ceduto da Cassa Depositi e Prestiti a un fondo immobiliare pare sia ancora in sospeso, o meglio il bene immobile risulta ancora essere inserito nel patrimonio immobiliare dell'ente Statale. Vista l'incertezza per un intervento edilizio in capo al privato, l'Amministrazione sceglie di slegare le operazioni infrastrutturali e di recupero dell'edificio, fatte salve le risorse provenienti dagli oneri di urbanizzazione, che il fondo privato dovrebbe riconoscere all'Amministrazione, e che per una quota potrebbero essere destinate anche all'intervento di interramento e di modifica alla viabilità.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA