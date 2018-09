Interquartieri: il cantiere entro la fine di ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ANNUNCIOPESARO «Interquartieri di Muraglia, i lavori entro fine ottobre». Prima di affrontare i nodi legati alla viabilità di Borgo Santa Maria, il sindaco Matteo Ricci all'inizio dell'assemblea di mercoledì sera ha fatto un excursus sulle opere infrastrutturali del resto della città, legandole al tema delle rotatorie.«Proprio ieri (martedì, ndr) ho avuto la conferma che i cantieri per la circonvallazione di Muraglia verranno avviati entro la fine del mese di ottobre ha spiegato in assemblea per le altre opere accessorie vedremo...