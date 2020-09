Insegnanti, sostegno e personale I conti che a scuola non tornano

L'ISTRUZIONE

PESARO Istituti comprensivi e superiori del territorio a ventiquattr'ore dal trillo della campanella prontissimi, ma non troppo. O meglio ogni istituto ha dato il massimo per adeguare spazi e rivoluzionare la didattica, mancano però docenti e collaboratori scolastici integrativi, tali da garantire la nuova scuola ai tempi del Covid. Le referenti sindacali che seguono gli operatori scolastici, hanno concluso venerdì l'ultima riunione fiume nella sede dell'Ufficio scolastico provinciale dopo la mezzanotte per le ultime nomine dei posti a tempo determinato per insegnanti dell'infanzia e della primaria.

Cosa manca

All'appello mancano le nomine a termine per le secondarie di primo e secondo grado, osservano Tuscia Sonzin (Cgil) e Serena Pagliai (Cisl). La scuola riparte ma sono tante le perplessità fra dirigenti e insegnanti, confermate anche dalle parti sociali, così come sono diverse le problematiche rimaste aperte, pronte a manifestarsi dopo la data del 14 settembre. I nodi: «Un'apertura con non poche difficoltà e altrettanti punti interrogativi evidenzia la responsabile del comparto scuola Cgil, Sonzin o almeno è questo quanto si percepisce a stretto contatto con gli operatori da Pesaro al resto delle scuole provinciali. Il direttore Mauro Filisetti per l'Ufficio scolastico regionale, parla di organici aggiuntivi Covid che verranno resi noti probabilmente dopo la prima settimana di scuola, ma da domani ogni istituto parte in deficit di personale, che si somma ai problemi e alle carenze già note di anno in anno». C'è poi, entrano nel merito entrambe le referenti sindacali Sonzin e Pagliai, un aspetto del tutto nuovo da considerare e pronto a manifestarsi concretamente, nelle prossime settimane, quello dei docenti ritenuti fragili e con ricadute sull'organizzazione scolastica e della didattica.

Il personale

Appena una settimana fa l'Ufficio scolastico provinciale aveva comunicato l'assunzione di 100 collaboratori scolastici per le scuole pesaresi. «Numeri però non sufficienti spiega Tuscia Sonzin dal momento che per garantire l'inizio dell'anno scolastico, i numeri sono pressoché sempre gli stessi e non si parla di assunzioni straordinarie. Tutto, fermo restando gli organici Covid, che devono essere assegnati ma che comunque non rappresentano organici strutturali, bensì temporanei per alcuni mesi o un anno, fino al rientro dell'emergenza. Per esempio in quest'anno particolare, se si considera che ogni scuola organizza la didattica con modalità diverse e con orari scaglionati, è plausibile parlare di almeno un 30 per cento di personale Ata mancante in ogni scuola. Anche i nuovi ingressi a tempo indeterminato coprono solo il 45 per cento dei posti liberi. Invece ci sarebbe bisogno da scuola a scuola del doppio del personale».

I docenti

Alcune complicanze per le nomine delle supplenze annuali con reclami e posizionamenti in graduatoria rivelatisi poi errati, hanno determinato un rallentamento delle nomine di posti per insegnanti a tempo determinato. Risultato, gli istituti sono letteralmente con l'acqua alla gola. Per i Servizi Educativi comunali all'infanzia, riferiscono le parti sociali, le nuove nomine di educatrici e maestre sono state complessivamente 39 mentre i posti a termine per i docenti della primaria comunale nominati, sono una settantina. I docenti di ruolo sono stati già assegnanti alle scuole in agosto ma come sempre di anno in anno, il numero dei posti di ruolo resta basso. Così come resta il problema dell'organico di sostegno, considerando che viste le problematiche Covid ogni alunno disabile deve vedersi garantita una sorveglianza speciale. Anche per gli organici aggiuntivi richiesti in misura diversa da ogni plesso, i numeri in arrivo per la provincia si conosceranno solo a scuola avviata. L'organico integrativo Covid che verrà assunto riguarderà in particolare la scuola dell'infanzia e per il profilo di collaboratore scolastico. Non da ultimo il tema dei docenti fragili, che sulla base delle regole ministeriali possono essere destinati ad altra mansione o rimanere a scuola con le dovute protezioni e precauzioni, oppure ancora devono certificare l'inidoneità nel svolgere il proprio lavoro.

I ritardi

«E' assurdo che regole così importanti per una questione così delicata rimarcano Tuscia Sonzin e Serena Pagliai - siano state rese note ufficialmente solo pochi giorni fa. Un problema che impareremo a conoscere solo nelle prossime settimane e che potrebbe esplodere mano a mano che agli istituti arriveranno gli attestati medici, che certificano la condizione di fragilità. Gli istituti stessi saranno in difficoltà. Dove collocare esattamente un docente fragile e con che mansioni? E per di più con una disparità contrattuale e un discrimine in caso di docenti precari».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

