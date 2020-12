Insegnante positiva Una classe in quarantena

SAN LORENZO IN CAMPO È in quarantena la sezione prima della scuola dell'infanzia Anita Ligi'. Lo ha reso noto il sindaco Davide Dellonti. II provvedimento è stato necessario a causa del risultato positivo di un tampone molecolare di un'insegnante della sezione, residente fuori comune. Positiva anche un'addetta della mensa e per questo il sindaco ha emesso ordinanza di chiusura del servizio da oggi fino all'Epifania. Per la materna, subito è partita l'osservanza dei protocolli sanitari scolastici, in stretta collaborazione con la dirigente scolastica. «Non vi sono provvedimenti di quarantena da adottare al momento per le altre sezioni. Le sezioni dell'infanzia spiega il sindaco - sono indipendenti e su percorsi ben distinti, oltre a consumare il pasto in classe, il che ha ridotto al minimo ogni possibilità di contagio. Siamo in contatto con il dipartimento di prevenzione Asur e in caso di variazioni dei provvedimenti, lo comunicheremo». La quarantena domiciliare obbligatoria è sino al giorno di Natale. Il periodo può essere interrotto a partire dal 21, in caso di esito negativo del test antigenico rapido presso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Otto nel territorio le persone positive; 12 in quarantena domiciliare preventiva.

ma.spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA