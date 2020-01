Inquinamento l'altra faccia del traffico senza regole

PESARO Parcheggi, traffico, mobilità confusa, l'altra faccia del problema è senza dubbio l'inquinamento. Il 2019 si è chiuso nella morsa dello smog. È quanto emerge da Mal'Aria, il report annuale di Legambiente sull'inquinamento atmosferico in città. Nella provincia troviamo Fano con 36 giornate oltre il limite dei valori consentiti dalla legge di 50 microgrammi/metro cubo per un massimo di 35 giorni all'anno (centralina via Monte Grappa)e Pesaro, che per poco non ha raggiunto il limite previsto dalla legge, registrando 33 sforamenti totali. Nei primi 22 giorni di gennaio 2020, inoltre, sono già preoccupanti gli sforamenti registrati da alcune centraline di monitoraggio: Pesaro 13 e Fano 11. «L'emergenza polveri sottili e ozono nelle nostre città è sempre più cronica e a pagarne lo scotto, oltre all'ambiente, sono i cittadini in termini di salute e di qualità di vita. Per questo bisogna contrastare l'inquinamento in maniera efficace attraverso soluzioni da attuare in tempi strettissimi commenta Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche . Innanzitutto è indispensabile programmare la conversione ad una nuova mobilità urbana sempre più pubblica, condivisa, a zero emissioni e multi-modale, riducendo drasticamente il numero di auto private circolanti attraverso una serie di restrizioni e fiscalità. Nell'ambito di una politica di prevenzione dell'inquinamento è fondamentale, inoltre, potenziare il trasporto sul ferro, migliorare il servizio di trasporto pubblico - che va indirizzato verso le motorizzazioni elettriche - e adottare politiche adatte».

