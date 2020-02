Innovazione, rigore e gentilezza così nasce la nuova giunta-Ricci

LA POLITICA

PESARO Mentre a Torino si guarda Juve-Fiorentina il gioco non esaltante lo delude e così si inventa due nuove deleghe e fa il quadro delle nuova giunta. Matteo Ricci tira dritto, non molla l'osso e svolta. È il primo sindaco Pd d'Italia che si porta in giunta un assessore a 5 Stelle. «Martedì si riunirà la prima giunta rinnovata con l'ingresso di Francesca Frenquellucci e tre nuovi assessorati: alla Gentilezza, all'Innovazione e al Rigore».

Il rimpasto

Nella ridistribuzione di deleghe il Bilancio di Antonello Delle Noci passa a Riccardo Pozzi, Lotta all'odio a Ceccarelli, Personale a Mila Della Dora. Mentre l'assessorato di Frenquellucci comprenderà «Attività economiche, Reti informatiche e città digitale, Servizi demografici, Nuova partecipazione, Università». Ricci assegna inoltre la delega di Disability Manager al consigliere comunale Rito Briglia: «Dobbiamo fare di più e meglio sul tema dell'accessibilità. Briglia riuscirà sicuramente a mettere insieme le politiche giuste per raggiungere l'obiettivo». Aggiunge il sindaco: «Come già annunciato ho dato un incarico fiduciario del sindaco, a costo zero, ad Antonello Delle Noci per aiutarci sui temi dove dobbiamo gestire una fase di transizione: fusione con Monteciccardo, Unione dei Comuni, riordino delle società partecipate». Delle Noci sarà nominato presidente di Marche Multiservizi. Poi gli in bocca al lupo e l'incoraggiamento a Frenquellucci.

I nodi

L'energico sindaco di Pesaro non riesce però ad asfaltare del tutto le polemiche che attraversano la sua maggioranza e la coscienza del consigliere Pd Michele Gambini. Nel primo caso qualche tensione per la mancata comunicazione sul nuovo acquisto che ha sorpreso anche la segretaria comunale Pd Francesca Fraternale. Ma la partita non è chiusa perché non è ancora chiaro se i due consiglieri 5 Stelle Lorenzo Lugli e Lisetta Sperindei entreranno ufficialmente in maggioranza. Vista da Ricci una questione secondaria. Quanto a Gambini avrebbe reso nota la sua mancata condivisione sul metodo ma non sul merito, minacciando un post che poi non ha scritto. A volte la forma è sostanza, ma non sempre. Esce allo scoperto anche la segretaria provinciale Monica Scaramucci, che sceglie un linguaggio ecumenico da bianca colomba: «Serve unità nel partito, senso di responsabilità e coerenza per non perdere di vista l'obiettivo: battere la destra, xenofoba e razzista, riconfermare l'idea di una società aperta, solidale, inclusiva, vincere le elezioni regionali a maggio 2020». E ancora: «Per questo occorre un Pd unito che pensi nei termini del noi e non dell'io. Basta con i distinguo e le divisioni».

I fedelissimi

Compatto invece il gruppo consiliare Pd. Spiega il capogruppo Massimiliano Amadori: «La nomina di Francesca Frenquellucci avviene al termine di un percorso avviato con l'affidamento della delega all'Università. È l'esito di un lavoro comune efficace e veramente condiviso. Per questo trovo sterili alcune sorprese e il dibattito che vuole vedere il sindaco alle prese con una scelta legata agli eventi regionali. Quando un sindaco affida una delega mette sul piatto la possibilità di una nuova esperienza e quando arriva a nominare un assessore a conclusione di un percorso, non guarda certo agli effetti collaterali. Se l'esempio di Pesaro potrà dare un contributo alla situazione regionale ben venga, ma non è questo l'obiettivo di una scelta coraggiosa e giusta come quella di Ricci: ripropone uno schema che a livello nazionale già esiste».

Quanto agli umori aggiunge il capogruppo: «Questa mattina ho avvertito calma e tranquillità. Ancora una volte le persone sono più avanti della politica. Questa nuova realtà è già stata assimilata dalla gente».

L'altra faccia della luna

Sul fronte pentastellato Francesca Frenquellucci incassa il placet della base pesarese e la sua reazione « a schiena dritta» alle parole capopolitico Vittorio Crimi ha convinto molti. Ma non tutti ovviamente. Per quanto restino distinguo di principio e legati al rituale pentastellato. Scrive il senatore marchigiano del Movimento Giorgio Fede, recentemente nominato facilitatore: «Attendiamo atti formali per la nomina di Francesca Frenquellucci come assessore del Comune di Pesaro. Quando ci saranno, si valuterà come precedere, ma, chissà, potrebbe decidere lei in autonomia cosa fare». Riferimento legato alle decisioni del resto del gruppo consiliare. Laconica la senatrice Rossella Accoto: «Alla parola alleanze il Movimento 5 Stelle ha sempre anteposto gli obiettivi concreti: provvedimenti che risolvano problemi e accolgano esigenze dei cittadini. Quando abbiamo deciso di fare due governi insieme ad altri partiti lo abbiamo fatto tutti insieme, con l'assenso della nostra base, gli iscritti. Questo principio vale anche per il comune di Pesaro».

Silvia Sinibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

