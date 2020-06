Ingorghi e caos in autostrada Il piano della protezione civile

LE DISPOSIZIONI

PESARO Il prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla ha approvato nei giorni scorsi l'edizione 2020 del Piano provinciale di protezione civile per interventi di assistenza alle persone sull'autostrada A14 in caso di emergenza durante l'esodo estivo. Il consueto ed annuale aggiornamento del documento, effettuato grazie al contributo dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione di possibili eventi critici capaci di impattare sulla regolare viabilità autostradale, si è reso altresì necessario in considerazione dei lavori di manutenzione dei ponti di via La Marca e di via Mameli siti sulla strada statale 16. Soprattutto l'intervento su via La Marca che vede la chiusura dell'Adriatica all'ingresso sud potrebbe essere un intralcio in caso di traffico bloccato sull'A14 considerando che l'intervento verrà terminato, in base alle previsioni dei tecnici, intorno alla prima decade di luglio. In tal senso, il Piano ha individuato specifici percorsi alternativi da utilizzare in caso di blocco della A14, sia alla luce dei lavori di ristrutturazione, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i limiti di carico presso le singole arterie stradali e garantendo una corretta e tempestiva informazione in favore degli utenti della strada. In virtù di quanto disposto dal Piano, in tutti i casi in cui durante la prossima stagione estiva la fluidità del traffico della A14 venga ostacolata o bloccata da circostanze non controllabili, con conseguente necessità di supporto alle persone in difficoltà, tutte le componenti del sistema, coordinate a livello territoriale dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, opereranno in sinergia al fine di risolvere le problematiche di viabilità, nonché per garantire i necessari interventi assistenziali in favore degli utenti dell'autostrada A14. Il documento con i suoi percorsi alternativi, unitamente a tutte le altre pianificazioni emergenziali adottate dall'Ufficio Territoriale di Governo, può essere scaricato in formato digitale dal sito web della Prefettura di Pesaro e Urbino, sezione Protezione Civile.

