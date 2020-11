Influenza, gli ultimi vaccini «Dosi esaurite tra i dottori»

LA PREVENZIONE

PESARO Sos vaccini antinfluenzali. Scorte in esaurimento e in alcuni casi già terminate tra i medici di base. E' questo uno dei nodi aperti, che attende risposte a stretto giro. Il sistema, a partire dal Dipartimento di Igiene e salute di Area Vasta 1, per finire a cascata sulla medicina territoriale, è in forte difficoltà nel dare risposte a quanti, in fascia protetta e non, attendono ancora di vaccinarsi. Ci sono medici che hanno ricevuto un quantitativo di dosi non sufficiente per il target e il numero di pazienti e che si trovano a dover comunicare ai loro assistiti che al momento altre dosi non ce ne sono. Si attendono ora risposte dalla Regione.

Le certezze

«Una cosa è certa - conferma lo stesso Saltamartini - c'è una pesante difficoltà nell'intercettare sul mercato distributivo, i quantitativi di antinfluenzale integrativi e certificati per medici e infermieri». Il caso: sono continue le segnalazioni di pazienti che si rivolgono al proprio medico per vaccinarsi ma non ce la fanno nell'immediato. Dario Bartolucci e Marco Del Bianco, referenti della Federazione medici di medicina generale, confermano il trend diffuso sul territorio. «Se parliamo di antinfluenzale e di tranche già ultimate rimarca il dottor Del Bianco si fa riferimento a un nodo portato all'evidenza di Asur Marche e dell'Area Vasta 1 già mesi fa sul numero di dosi in più da ordinare. La Regione ha fatto i suoi conti acquistando un certo numero di dosi e ora speriamo che l'ente regionale riceva una fornitura ulteriore, perché ci sono pazienti ancora in lista tra noi medici e altrettanti sotto i 60 anni in attesa che si sono rivolti alle farmacie». Capita così di raccogliere anche via social lo sfogo di pazienti che non possono vaccinarsi perché il proprio medico ha esaurito le dosi, e succede che a complicare la situazione ci siano anche ultraottantenni con problemi respiratori, che ancora attendono il vaccino.

Problema a monte

«Sono riuscito a vaccinare 240 pazienti su 260 dosi assegnate commenta il dottor Paolo Mici e oggi con altri 20 pazienti ultimerò anche l'ultima tranche che ci è stata consegnata una settimana fa. A conti fatti, rimarranno fuori una quarantina di soggetti. Per certi versi noi medici ci troviamo ad affrontare una situazione paradossale, e spesso veniamo accusati dai nostri pazienti, quando invece il problema è a monte». Il dottor Roberto Bracci ritiene totalmente sbagliato il calcolo iniziale e conferma la difficoltà. «Sono arrivato agli sgoccioli e con la giornata di oggi concludo le vaccinazioni, in tutto il nostro studio medico, ha vaccinato 400 pazienti ma ciò non sarebbe stato possibile se non avessi richiesto al Dipartimento di Area Vasta 1, una quarantina di dosi in più per coprire il fabbisogno . Oggi vaccinerò gli ultimi 80 soggetti. Una campagna vaccinale su base regionale, che è stata però completamente sballata fin da subito. Errato aver attribuito ad ogni medico il 20-30 per cento in più di dosi, calcolate sulle vaccinazioni dello scorso anno, per il semplice fatto che nel mio caso questa percentuale, non copre neppure la fascia di età aggiuntiva dai 60 ai 65 anni».

Anti pneumococco

Anti Pneumococco: ci sono poi anche le dosi di vaccino contro la polmonite. Una partita che i singoli medici gestiscono separatamente dalla campagna antinfluenzale, ma anche in questo caso ci sono dosi non sufficienti a coprire il fabbisogno che potrebbe aggravarsi e mutare in Covid. In media il Dipartimento di Igiene e Salute ha consegnato una quarantina di dosi ad ogni medico di base, che vengono distribuite sulla base di criteri diversi rispetto all'antinfluenzale, considerando la malattia cronica, oltre alla fascia di pazienti nati dal '54 al '56. Il Dipartimento di Area Vasta ha confermato una consegna aggiuntiva entro il mese per non arrivare in sofferenza a dicembre. «Suddividendo - conclude Bracci - la platea per i cinque medici del mio studio, ci servirebbero altre 30 dosi in aggiunta alle 45 già consegnate per coprire un'altra lunga lista di circa 200 pazienti».

Letizia Francesconi

