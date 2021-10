Infiltrazioni mafiose, i pericoli da aste, fondi e semplificazioni

L'ALLARME

PESARO Non vere e proprie strutture, ma un territorio utilizzato per il riciclaggio di denaro. Il tema delle infiltrazioni criminali nella provincia di Pesaro e Urbino viene dibattuto da anni. E all'indomani del fermo dei 2 presunti killer, con 2 complici, del fratello del collaboratore di giustizia, Marcello Bruzzese, torna prepotentemente a galla. Il generale del Ros dei carabinieri di Roma Pasquale Angelosanto ha parlato di un territorio «dove non sono presenti strutture legate alla ndrangheta». Ma «un'organizzazione pericolosa perché ha componenti imprenditoriali, si infiltra nell'apparato della pubblica amministrazione con alte capacità corruttive».

Anche nella relazione semestrale, la Dia sottolinea in tema di riciclaggio che «in provincia di Pesaro Urbino è stata invece accertata l'operatività di soggetti riconducibili alle cosche dell'area reggina». Il presidente di Confindustria Pesaro Mauro Papalini sottolinea il fatto che «proprio durante il primo lockdown, in una situazione di crisi per le aziende, è stato avviato un protocollo di intesa con la Prefettura, le forze dell'ordine, gli istituti di credito e le associazioni di categoria per alzare l'attenzione sul tema delle infiltrazioni. Grazie a questo ci possiamo ritenere una delle province tranquille, con gli anticorpi adatti a prevenire e segnalare infiltrazioni. Abbiamo una rete investigativa di primissima qualità e ci confortano le parole del procuratore di Ancona. Gli imprenditori sono comunque sempre vigili e responsabili, pronti a segnalare eventuali criticità».

I rischi per gli appalti

La partita si sposta sul tema degli appalti. «Da un lato l'opportunità dei fondi europei che permetterà l'arrivo sul territorio di flussi di denaro, dall'altra c'è la semplificazione del codice appalti per accelerare i lavori. Ma l'attenzione resta alta, soprattutto sulle aziende che arrivano da fuori ci sarà uno screening e un monitoraggio costante».

Proprio nella primavera del 2020 era stato firmato in Prefettura il protocollo per la legalità degli appalti, la prevenzione di infiltrazioni mafiose e di controllo sulla regolarità dei contratti di lavoro. Roberto Rossini, segretario della Cgil ne sottolinea alcuni aspetti: «Dobbiamo certamente aggiornare quell'accordo perché le semplificazioni sul tema degli appalti di fatto lo rendono monco. Ma in provincia c'è una rete di soggetti pubblici e privati capace di prevenire certi fenomeni di infiltrazioni. Il territorio è ricco e appetibile per le mafie, per questo dobbiamo vigilare sugli appalti e sui subappalti. Inoltre siamo vicini alla Romagna che per il tema del turismo e del divertimento è permeabile al riciclaggio di denaro con l'acquisto di locali e alberghi. E siamo vicini a San Marino, uno stato che ha norme su credito e fiscalità più favorevoli, dunque bisogna tenere le antenne alte».

Rossini sottolinea come in passato «la provincia è incappata nella vicenda del cantiere dell'A14 che ha dato origine a sentenze sul caporalato. Lo sfruttamento del lavoro è una dinamica legata alla criminalità organizzata. Dobbiamo vigilare quando si aprirà la stagione dei cantieri».

Il direttore Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti focalizza l'attenzione sul tema del turismo: «Siamo vicini alla Romagna dove anni fa abbiamo contribuito a segnalare alcune perplessità rispetto all'accaparramento di strutture alberghiere in pochi giorni. Dalle indagini emerse che si trattava di personaggi legati alla camorra, residenti, che riciclavano denaro. Con la crisi questo fenomeno, si potrebbe acuire nel tempo dato che ci sono anche qui aste di hotel e strutture in vendita per le difficoltà di gestione dovute al covid. Questo ci tiene in apprensione perché coloro che hanno denaro da ripulire, potrebbero penetrare. Al momento non abbiamo segnalazioni, nemmeno di avvicinamenti particolari. Però l'attenzione è massima».

Le sentinelle sul territorio

Moreno Bordoni, segretario Cna Pesaro sottolinea come «le associazioni di categoria debbano avere un ruolo di sentinella sul territorio. Noi possiamo essere i primi segnalatori di cose che non vanno. Siamo molto attenti e vigili sui comportamenti etici degli imprenditori e delle aziende, nei limiti per cui ci è possibile. Sinceramente ritengo che Pesaro sia ancora una provincia tranquilla. Ci sono stati subappalti finiti male con gare d'appalto rifatte e che ci hanno visto critici. Siamo attenti rispetto a questo tema e vogliamo tenere alta la guarda, anche in passato appena abbiamo notato appalti strani lo abbiamo fatto presente. Continueremo a lavorare per mantenere sana la provincia».

Luigi Benelli

