Inferno di fuoco in autostrada un camionista muore nel rogo

LA TRAGEDIA

PESARO Le esplosioni, le fiamme, il fumo, il boato: l'inferno è piombato all'improvviso ieri sera in A14, all'altezza del viadotto di Santa Veneranda, un inferno che è costato la vita a un uomo di 40 anni, residente fuori provincia. L'uomo era alla guida del camion che è sbandato finendo contro il guardrail dell'autostrada per poi ribaltarsi e finire avvolto dalle fiamme. Una scena devastante quella che si è presentata ai soccorritori: sul posto più squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia autostradale. Il camion, che trasportava immondizia, è rimasto in bilico, spezzato in due. Il camionista era rimasto intrappolato nell'abitacolo ma quando è stato tirato fuori servendosi di una gru per l'uomo non c'era più nulla da fare. L'allarme è stato dato intorno alle 21.30. Numerose le telefonate ai centralini delle forze dell'ordine.

Colonne altissime

«Pareva la guerra - ha raccontato un residente di Santa Veneranda - abbiamo sentito una serie di esplosioni a catena, dei botti uno dietro l'altro e poi tutto quel fuoco, colonne altissime per decine di metri». L'incidente è accaduto all'altezza del ponte di Santa Veneranda, il viadotto che passa sopra il centro abitato e la provinciale e che per prudenza è rimasto chiuso per lungo tempo al traffico con la polizia locale a presidiare. C'era anche pericolo per l'incolumità di qualche passante o auto in transito perchè dal ponte sono volati in strada dei pezzi di lamiera incandescenti come petardi infuocati, ma per fortuna non ci sono stati feriti. L'incendio del mezzo ha causato il blocco della circolazione sulla corsia nord dell'A14, ma è stato necessario limitarla anche sulla sud per la vicinanza delle fiamme. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Pesaro e Fano sono durante fino a notte. L'incidente, ha reso noto Autostrade per l'Italia, è avvenuto al km 161, nel tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Inizialmente per la violenza del rogo era parso che ci fossero più mezzi coinvolti, e si era diffusa la voce di una cisterna che avrebbe tamponato il Tir.

Incidente autonomo

In realtà è stato successivamente accertato che si è trattato di un incidente autonomo: il mezzo pesante che trasportava rifiuti si è ribaltato e ha perso parte del carico, prendendo successivamente fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i soccorsi meccanici, vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul luogo il traffico è rimasto bloccato per consentire i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e del manto stradale, mentre si sono concluse le operazioni di spegnimento del mezzo in fiamme. Si sono registrati fino a due chilometri di coda in direzione di Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l'uscita a Fano, Autostrade consigliava «di proseguire lungo la Ss16 in direzione Bologna e di rientrare in A14 a Pesaro».

Simonetta Marfoglia

