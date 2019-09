Indagini strutturali La Provincia stanzia i fondi per i ponti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE INFRASTRUTTUREPESARO Via libera dalla Provincia a uno stanziamento di 220mila euro per finanziare indagini strutturali e lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino della sicurezza stradale su 5 ponti dislocati nel territorio provinciale. Con la determina 886 del 28 agosto l'ente di viale Gramsci ha previsto 12.500 euro per il piccolo ponte sulla panoramica Ardizio a Fosso Sejore lato Pesaro, 22.500 per quello lungo la provinciale 32 nel tratto Pesaro-Mombaroccio in località Mombaroccio, oltre 30.000 euro per l'infrastruttura...