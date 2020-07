«In zona mare il pentagramma e qui lavorano nell'abbandono»

PESARO «Viale Trieste con le note di Rossini, ma i commercianti lamentano la sporcizia in centro storico», rileva Biagiotti. E Pandolfi propone un patto quartiere-negozianti per nuove iniziative. Nella commissione Attività Economiche di ieri mattina presieduta da Vittorio Petretti, sono arrivati contributi al gruppo di commercianti del centro storico cittadino anche dai consiglieri comunali presenti. «Gli esercenti hanno segnalato che il centro non è pulito - rileva Roberto Biagiotti della Lega - e questo dipende dal problema dei rifiuti, dai bisogni degli animali d'affezione che vengono portati a spasso dai proprietari, l'erba negli angoli, le buche nei vialetti. E in tutto questo ci rientra fatto che le società partecipate che dovrebbero curare il decoro e la pulizia della città, trascurano il centro. E' inutile colorare con le note viale Trieste, quando poi non si tiene a conto il salotto cittadino». Altra questione riguarda gli affitti: alcuni commercianti si sono visti arrivare lettere di sfratto e altre lettere con risposte negative alla richiesta di abbassare il canone di locazione - continua Biagiotti - affitti da 6,7 mila euro la mese non sono più sostenibili per i commercianti allo stato attuale, bisognerebbe sanzionare quei proprietari che non concedono locazioni di negozi sotto certe soglie». Il consigliere della Lega ha proposto di «attivare un secondo numero whatsapp della polizia municipale dedicato a richiedere permessi ztl temporanei, ad esempio da parte di bed and breakfast che ne hanno necessità al momento: questo, per sopperire alla chiusura della sede dei vigli urbani dopo le 17». Dall'opposizione alla maggioranza, il capogruppo di Forza Pesaro-Ungranbelpo' Luca pandolfi ha voluto mettere in contatto i commercianti con il presidente del Quartiere Centro Luca Storoni, per organizzare insieme iniziative a favore delle attività stesse. «Dalla mia esperienza da presidente di quartiere ho visto che spesso è questo il modo migliore per far venire fuori le migliori idee e organizzare eventi per il quartiere che portino persone e interesse su zone specifiche della città».

