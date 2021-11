In zona mare cantieri aperti per il restyling degli alberghi

PESARO Adesso la sfida è vedere quando potrà essere riaperto il Cruiser in versione riveduta e corretta. Dopo una serie di aste fallimentari e a vuoto alla fine l'hotel quattro stelle di viale Trieste, è stato aggiudicato all'imprenditore del settore Nardo Filippetti, che sempre in zona mare è già proprietario del cinque stelle Excelsior e anche del Nautilus, più di altre strutture fuori regione. Oltre all'albergo, all'asta sono stati aggiudicati anche i locali del piano terra che comprendevano il Dock's e la parte dove una volta c'erano gli uffici Unicredit. che è proprietario dell'hotel Excelsior ed anche del Nautilus, ha vinto l'asta per l'aggiudicazione dell'hotel Cruiser e dell'annesso bar Dock's. Un investimento consistente dato che l'offerta ultima con cui Filippetti si è aggiudicato il Cruiser è stata di 6 milioni e 750mila euro. Ma si tratta appunto di un investimento in prospettiva: il Cruiser offre ottimi vantaggi sia come struttura ricettiva in sè (un quattro stelle con oltre 100 camere e una serie di sale e saloni per ospitare eventi anche importanti) e per la posizione (tenendo conto che sarà anche a poche centinaia di metri dal futuro centro congressi che sarà ospitato all'interno del vecchio palas una volta conclusi i lavori). Ma anche i lavori di riqualificazione che interesseranno la struttura saranno importanti ma su questo aspetto ancora la tempistica è tutta da definire. Nel frattampo approfittando della chiusura invernale ci sono dei cantieri aperti in zona mare che interessano il restyling degli hotel. Per esempio su viale Trieste, vicino al Cruiser, si sta riqualificando l'hotel Ambassador con il cantiere che è stato aperto da poche settimane in vista della riapertura per la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA