«In vendita il San Benedetto» Ma il bando dell'Asur non c'è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIQUALIFICAZIONEPESARO Non perde un'oncia della sua maestosità nonostante gli sfregi del tempo, trasuda il dolore che lo ha abitato mantenendo quell'aspetto di palazzo ducale: il San Benedetto, l'ex manicomio per i pesaresi, occupa uno spazio di 14mila metri quadrati ai piedi del corso cittadino e sul mercato vale solo 8 milioni di euro. Ieri il sindaco è tornato a parlarne in un videomessaggio sottolineando come la sua amministrazione abbia sbloccato una situazione che da quasi 30 anni angustia gli amministratori e fa infuriare i...