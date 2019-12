In piazza brindisi blindato e i divieti diventano doppi

L'EVENTO

PESARO Capodanno a Pesaro, tra feste negli alberghi pieni, cene nei ristoranti, e musica in piazza nel segno della sicurezza. Brindano in questa coda del 2019 quegli albergatori che hanno deciso di tenere aperte le strutture durante le festività. Sono circa 12 gli hotel operativi in questi giorni. «Veniamo dal dopo Natale con il torneo Ciao Rudy, che ha fatto registrare il tutto esaurito tra atleti, accompagnatori e genitori - dice il presidente Apa Fabrizio Oliva - e per il San Silvestro sono in programma festeggiamenti in tutti gli hotel».

Segnali positivi

Prosegue Oliva: «E' un'ottima chiusura del 2019, in attesa del nuovo anno. C'è stata una buona affluenza anche nel periodo precedente al Natale, con i quattro weekend dei mercatini natalizi che hanno riempito gli alberghi durante i giorni festivi e pre festivi. Per il 2020 le sensazioni sono quelle di una stagione che si prospetta positiva». Ci sarà l'aumento della tassa di soggiorno... «Questa rimodulazione dell'imposta di soggiorno è stata concordata con il Comune - continua Oliva - a fronte di un forte investimento per la promozione della nostra città. Dopo il Capodanno, i prossimi impegni saranno a Pasqua con la riapertura degli alberghi per gli eventi sportivi in programma in città». Feste negli alberghi, quindi, così come nei vari locali cittadini che hanno organizzato per questa sera cene accompagnate in diversi casi con musica.

Il programma

E fari puntati sulla festa di San Silvestro in piazza del Popolo, dal titolo Dont'worry, we happy. L'evento, organizzato dalla Pesaro Parcheggi e Comune, sarà trasversale, per giovani e meno giovani, famiglie, bambini. Il tema sarà vintage. In apertura dj set, dalle 21.30 party band Qluedo con le hit della disco dance anni 90. Alle 23.59 partirà il countdown, dalla voce del conduttore Davide Cerio. La pista di pattinaggio rimarrà aperta fino a notte inoltrata e anche i mercatini della piazza allungheranno il loro orario canonico e rimarranno aperti oltre la mezzanotte. Dopo il brindisi e fino alle tre di mattina ancora musica con i dj set staff We Pesaro disco History. Ci sarà la reunion dei più famosi disc jockey pesaresi quali Michele Bicciato, Roberto Venturini, Auerbach, Giancarlo Giagnolini, Adris. Oltre alla parte artistica, c'è tutto il pacchetto sicurezza da prevedere: un'ambulanza per le emergenze, cinque stewart, le barriere anti-terrorismo sulle strade di accesso alla piazza già collocate nei giorni scorsi. In più ci sarà la presenza costante delle forze dell'ordine a vigilare che tutto proceda senza problemi di ordine pubblico. Infine le due ordinanze: una per vietare il vetro (dai bicchieri alle bottiglie), e l'altra che pone off-limits l'esplosione di petardi e fuochi d'artificio in centro e nelle vie limitrofe.

Il dibattito

Un provvedimento che ha aperto il dibattito in città, tanto che l'Enpa ha promosso una raccolta firme per chiedere di estendere il divieto dei botti a tutta la città e non solo al centro storico. Sollecitazione arrivata anche dal consigliere della lega Andrea Marchionni. Ma l'Amministrazione comunale ha confermato l'ordinanza che vieta di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, «botti e giochi pirici di qualsiasi genere in Piazza Del Popolo e vie limitrofe, fino al 7 gennaio». Per chi violerà il provvedimento, multa di 150 euro e sequestro del materiale.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA