In centro le oasi del food con fasce orarie pedonali a sostegno dei ristoratori

LA RIPARTENZA

PESARO Debutto con meteo incerto per i ristoratori in modalità outdoor, ma l'importante è ripartire. E studiare proposte sperimentali, come le oasi del food in alcune zone del centro storico, a ricalcare le isole della zona mare. Nel frattempo ieri a pranzo numerose attività hanno riaperto specialmente in centro e al mare: dalla Guercia al C'era una Volta, da Harnold's a Uldergo, dal Piadificio al Cigno Bianco, dal Polo all'Artista, tanto per citarne alcune. Un po' di prenotazioni che danno fiducia e non sono mancate le sorprese (piacevoli) come alla Trattoria Adriatica dove la ripartenza ha fatto il pieno. Al Cigno Bianco nella piazzetta all'ingresso di via Castelfidardo, c'è lo chef Sauro Lani.

Aree pedonali

«Ci proviamo, riorganizzando tavoli e sedute al centro dello spazio di piazzale Innocenti così commenta un'ampia area privata ad uso pubblico, che l'amministrazione di condominio ha concesso. Se meteo e pesaresi ci aiuteranno si potrebbe anche aggiungere qualche posto in più fra i dissuasori della sosta e la pavimentazione a margine della piazzetta. Una ventina di tavoli per iniziare ma va da sé, che la ripartenza è lenta e graduale, senza considerare poi che non tutti i tavoli possono essere da 4 persone». La vera sfida però per Sauro così come per il gestore della Taverna Zongo, poco lontana, costretta per ora a restare chiusa per l'impossibilità di spazi esterni, è la sperimentazione dell'isola pedonale a cui stanno lavorando servizio comunale Attività Economiche e Viabilità. La proposta vede allo studio dell'Amministrazione fasce orarie pedonali dalle 19 alle 23 (coprifuoco permettendo) con accesso pedonabile fra la piazzetta di fronte al Cigno Bianco fino ad arrivare all'intersezione con via Mazzolari, rimodulando l'ingresso di auto in Ztl dall'ultimo tratto di piazzale degli Innocenti all'ingresso di via delle Vetrerie e lasciando così libero un tratto per ampliare tavoli, sedute e passeggio. Nella proposta anche l'utilizzo dello spazio esterno di fronte a Taverna Zongo.

Di zona in zona

Ha riaperto anche Uldergo, lo storico ristorante di via Venturini. Era chiuso dallo scorso autunno. «Posso contare vista la via carrabile e particolarmente fruita dai residenti commenta Uldergo Antonelli su dieci-quindici tavoli disposti sul fronte. Certo ci sono gli ombrelloni, ma in caso di pioggia non è possibile rimanere aperti per questo non ci resta, che sperare in un allentamento delle restrizioni già da maggio o nella peggiore delle ipotesi dal primo giugno. Non ho comunque spazio per un dehors, dal momento che la via non può essere occupata e pare che non possa essere chiusa al traffico con facilità, come invece è avvenuto per via Bovio. Un'attività di tradizione e storica come la nostra, resta penalizzata almeno fino a giugno. Poi, diciamo la verità, l'importante resta ricominciare, ma sono più i costi fissi per sostenere un'apertura solo esternamente con posti limitati, senza dehors e con l'incognita del meteo, in particolare la sera dalle 19 fino alle 21,30. Si lavora arrivare almeno a 30 coperti in un giorno per coprire le spese».

Diamo fiducia

Va meglio invece ai coniugi titolari dell'Amo Osteria di mare poco più avanti, che possono ricavare posti sotto il gazebo di piazzale Lazzarini. Bene anche Harnold's. «Ripartenza all'insegna della fiducia commenta Patrizio Borchia e con un orario anche serale. Tutto sommato le attività fra il teatro Rossini e il piazzale sono fortunate. Confermati i metri di suolo pubblico in più sotto il gazebo-dehors richiesti all'Amministrazione, allargandoci nel perimetro esterno del piazzale lato teatro con posti da quattro a sei sedute, se dello stesso nucleo familiare».

Letizia Francesconi

