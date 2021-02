Impianti sul Nerone «Necessario intervenire»

PESARO Ad una settimana dall'affluenza anomala registrata al Monte Nerone, letteralmente invaso da tantissimi visitatori, interviene sulla questione il direttivo del Comitato del Parco Nazionale del Catria Nerone e Alpe della Luna. «Ciò che è successo sul Monte Nerone era difficile da prevedere: la bella giornata, la presenza della neve e naturalmente la pandemia con la incombente chiusura, hanno determinato l'atmosfera da ultima chance e creato le premesse per un surreale assalto alla montagna. Ad onor del vero non si notavano veri e propri assembramenti; il problema era più che altro costituito dall'enorme numero di auto parcheggiate impropriamente lungo la strada e dalle tante persone che usavano la stessa come sentiero. Però emerge con sempre maggiore evidenza che la fruizione della montagna attraverso l'escursionismo estivo ed invernale, sia oramai un fenomeno tutt'altro che di nicchia. La scorsa estate l'escursionismo ha conosciuto un vero boom ed è diventato evidente, persino per i più scettici, che si tratta ormai di un fenomeno massivo. Il territorio non era e non è organizzato per ricevere una simile quantità di persone in così poco tempo. Bisognerà cominciare a pensare ad una diversa organizzazione, più coordinata e meno estemporanea, ad una maggiore sorveglianza in montagna, per garantire maggiore sicurezza e per prevenire comportamenti scorretti. Potrebbe essere utile rendere attrezzati e disponibili i piccoli rifugi di montagna, presenti un po' ovunque. Bisognerebbe, addirittura, cominciare a pensare al numero chiuso giornaliero su alcuni sentieri e a luoghi in cui, nei momenti di grande affollamento, accedano solo gruppi accompagnati dalle guide (come già avviene altrove). Potrebbe divenire utile l'istituzione temporanea di efficienti servizi navetta, che permetterebbero di ridurre il traffico e costituirebbero una valida alternativa per l'accesso in sicurezza alla montagna. Già solo queste semplici decisioni strategiche consentirebbero di creare opportunità di lavoro per persone del luogo. In un Parco Nazionale, ad esempio, ci sarebbe almeno il triplo dei forestali attualmente disponibili».

Chiara Azalea

