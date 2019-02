Il Vistared non fa sconti puniti i furbetti del giallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIPESARO Lo scorso 24 novembre è stato installato il secondo Vistared sulla statale 16, all'incrocio con viale Piave. Si è andato ad aggiungere all'impianto esistente da 11 anni, poco più avanti in direzione nord, nell'intersezione tra la statale 16 e viale della Repubblica. In pratica due impianti a distanza ravvicinata che vanno a controllare uno dei luoghi più intensamente trafficati della città e che l'operazione #zerosemafori portava avanti dal sindaco non può scalfire perchè non esistono le condizioni oggettive per delle...