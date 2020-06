IL TURISMO

PESARO Una campagna di comunicazione dove il concetto di spazio è più che mai centrale. Riparte con il claim Vieni a Pesaro e troverai i tuoi spazi il marketing territoriale web e social della città per attrarre quel turismo italiano, fidelizzato, ma ancora timoroso per la prima vacanza post emergenza. Dieci video clip, con spot di pochi secondi per mostrare spazi e nuovi spazi con ampie riprese panoramiche della città, del suo litorale e dei suoi borghi. Ma il sindaco Ricci vuole coinvolgere anche testimonial sportivi affezionati e legati da sempre alla città. Il piano, ancora da ultimare e da arricchire di contenuti, nasce dalla collaborazione dell'assessorato al Turismo di Daniele Vimini con Massimiliano Santini, coordinatore agli eventi, e partirà ufficialmente dal prossimo weekend.

Il messaggio

«Ci aspetta un'estate particolare, diversa da ogni altra così il sindaco - ma siamo pronti a dimostrare da subito, che la città riparte e può accogliere i turisti senza discriminazioni, che da sempre ci scelgono, soprattutto provenienti dal nord. «La campagna rimarcano Ricci e Vimini è strutturata per comunicare una visione integrativa della città. Pesaro è bellezza, cultura e mare. Ma anche un luogo di grandi spazi o meglio di nuovi spazi, se pensiamo ai metri quadri di suolo pubblico in più, che vengono concessi alle attività economiche, dal centro alla zona mare. Tutto, con l'obiettivo condiviso con Apa hotels e gli albergatori, di valorizzare aspetti che in passato, magari, abbiamo considerato secondari alla nostra identità territoriale». Sono i numeri a raccontare i tanti spazi diversi della città, pronti ad accogliere turisti e pesaresi: 738 ettari di parchi attrezzati, 52 mila 800 metri quadrati di piazze e aree pedonali, 90 chilometri di piste ciclabili, 2 mila 800 metri lineari di spiagge libere, 1700 metri lineari di spiagge in appalto oltre a ville e palazzi storici.

Lo slogan

Cosa e come comunicare lo spiega Massimiliano Santini, coordinatore eventi e social: «Dieci video clip in pillole, che passeranno su tutti i canali media per poi essere utilizzati e condivisi anche dagli albergatori. Immagini e scorci sempre diversi della nostra città, che mostrano luoghi e spazi ampi da vivere in sicurezza. La durata è minima, ma il messaggio audio promuove Pesaro come una piccola grande casa fra mare e terra. Clip che potranno essere utilizzati dagli stessi albergatori , passati nei loro canali per creare pacchetti promozionali». All'immagine il sindaco abbina i personaggi sportivi noti e legati alla città. «Ci attiveremo per prendere contatti con alcuni dei volti più rappresentativi - rilancia penso a nomi come Magnini e Ambrosini, ed ancora nomi di giocatori non solo del calcio della Vis ma anche del basket come la Vuelle, poi Pesaro Rugby e altri ancora. Proprio loro potrebbero essere protagonisti di un mini videoclip, dove raccontano la città e invitare tutti a tornarci o scoprirla per la prima volta».

Nuovi spazi

Campagna di promozione rivolta a mostrare e pubblicizzare spazi diversi e quanto più ampi possibile, luoghi prescelti per iniziative di cultura, musica e cinema. Il piano che l'assessore al Turismo Vimini sta mettendo a punto con i tecnici, vede la nuova fruizione rispettando le regole del distanziamento sociale, in luoghi come piazzale della Libertà, piazza del Popolo, il fossato di Rocca Costanza, le nuove isole pedonali di viale Zara e viale Marconi, un'estensione della ztl con vie del centro chiuse al traffico per più giorni della settimana, da giugno a settembre come via Cavour e spazi vicini alle isole pedonali della zona mare, come l'ex teatrino dei bambini. Luoghi questi per ospitare laboratori creativi per bambini e famiglie e più in generale un format di animazione in sicurezza, che permette di regolamentare gli afflussi con la possibilità di posizionare sedute distanziate a un metro nelle aree più estese.

L'auspicio

«La speranza è recuperare nei mesi di luglio, agosto e settembre per i gruppi - continua il sindaco tutti gli eventi che prevedono la prenotazione dei posti, sono stati confermati come Popsophia, mostra del cinema e Rof. In calendario resta la Notte delle candele con la cena sull'arenile a distanza di sicurezza ma distribuita su tutta la battigia».

