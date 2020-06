IL TURISMO

PESARO Otto nomi d'eccezione della musica e dello sport, che portano alto il nome di Rossini e di Pesaro, saranno i protagonisti della nuova campagna di promozione post Covid, Pesaro i suoi spazi. La rosa dei testimonial, dopo i campioni Filippo Magnini e Massimo Ambrosini, si allarga ad altri sei nomi, nomi noti dello sport e personaggi legati alla musica che si sono offerti volentieri a prestare i propri volti per un marketing tutto social su come convincere il turista a venire a Pesaro.

Fifty fifty

Una scelta fifty-fifty, tra quattro nomi che hanno reso grande lo sport pesarese e l'arte: la maggior parte nata a Pesaro, altri che hanno invece eletto la città come luogo d'adozione. In campo musicale i testimonial sono il tenore rossiniano di fama mondiale Juan Diego Florez, il baritono altrettanto rossiniano Nicola Alaimo, che spesso lo si incontra passeggiare per le vie dl centro storico, il direttore d'orchestra Michele Mariotti, e il pianista pesarese dall'anima rock Matthew Lee, pseudonimo di Matteo Orizi. Tutti e quatto hanno scelto di condividere la propria arte per la campagna di promozione. A livello sportivo, Filippo Magnini e Massimo Ambrosini, i primi a metterci la faccia, saranno affiancati da due fluoriclasse al femminile di calcio e volley: Raffaella Manieri e Carolina Costagrande. Un'occasione speciale, rimarcano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Cultura, Daniele Vimini. Questo è il nuovo marketing territoriale per la ripartenza turistica ed economica dell'estate.

L'ago della bilancia

Se l'ago della bilancia tarato sui numeri dell'offerta turistico ricettiva, mostra ad oggi il crollo delle prenotazioni tra chi arrivava a Pesaro per il Rof ora si sperimenta una nuova strategia comunicativa, rivolta a intercettare un bacino italiano fra chi già Pesaro la conosce per Rossini ma vorrebbe saperne di piu. I quattro nuovi testimonial avranno proprio questo compito, ricercare e fidelizzare un turismo di nicchia, legato al Rof o ad un pubblico di appassionati e melomani rossiniani. «Non è da tutti né per tutte le città d'arte o di mare che siano rilancia Vimini, presentando la campagna di promozione poter contare sulla disponibilità, affetto e simpatia di otto personaggi, alcuni volti noti e più social, altri nomi d'arte e cultura importanti, spesso più schivi, che finora siamo stati soliti vedere solo in teatro, nella direzione di un orchestra filarmonica o nelle performance, prima del lockdown. Ecco perché sport e musica, sono due messaggi che intendiamo veicolare per la ripartenza della città e delle sue attività, insieme ai suoi spazi culturali, per una stagione allungata e tutta da vivere. Ognuno di loro realizzerà un proprio video spot, che in queste settimane sarà diffuso su tutti i canali social, propri dei personaggi e canali istituzionali, oltre a importanti testate giornalistiche on line a livello nazionale, nelle pagine dedicate alla cultura o alle storie da raccontare. A tutti loro va il nostro grazie».

Voci e storie

Le voci degli artisti: proprio pochi giorni fa sulla propria pagina social, il maestro Michele Mariotti, pesarese e figlio dello storico Sovrintendente del Rof, ha comunicato il suo ritorno alla direzione dell'orchestra comunale di Bologna in occasione dell'apertura della rassegna estiva di musica classica il 25 giugno. E proprio nei prossimi giorni farà partire anche la campagna social. Il maestro ha realizzato un proprio video saluto d'invito alla scoperta di Pesaro. Il tema, la città, la musica, il luoghi della cultura e le bellezze del paesaggio. «Trenta secondi di video promozione per tutti i testimonial riferisce Vimini parole, che mostrano il senso di attaccamento alla città , dove si suggerisce di non perdere occasione per visitarla o per ritornarci».

I numeri

Vieni a Pesaro e troverai i tuoi spazi è il claim che sta viaggiando per promuovere eventi come Popsophia, Mostra del Cinema, Rof , e grandi spazi, come i 738 ettari di parchi attrezzati, i 52800 metri quadrati di piazze e aree pedonali, 1584 ettari del Parco San Bartolo, 90 chilometri di piste ciclabili, i 2870 metri lineari di spiagge libere, i 1710 metri lineari di spiagge in appalto (per una superficie di 110500 metri quadrati). Oltre alle ville e ai palazzi storici (Palazzo Ducale, Palazzo Mazzolari Mosca, Palazzo Toschi Mosca, Palazzo Gradari e la berlina Mosca, Palazzo Montani Antaldi, Palazzo Olivieri, Palazzo Ciacchi, Rocca Costanza, Villa Caprile, Villa Imperiale, Villa Miralfiore, Villa Molaroni, Villino Ruggeri) e ai castelli e borghi del territorio.

Letizia Francesconi

