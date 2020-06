IL TURISMO

PESARO Appartamenti stagionali e villette cercasi al mare o nella quiete delle nostre colline. Dopo le disdette agli alberghi, è questa una delle tante particolarità delle vacanze post Covid. Affitti stagionali in zona mare, case in campagna e per i più fortunati, magari anche stranieri, si affittano ville private anche con piscina. Pratiche non ancora tutte concluse ma si guarda ai mesi di luglio e agosto. Soffre invece il mercato degli affitti in centro storico legato al Rossini Opera Festival: un settore ancora fermo e in calo per i gestori di Agenzia immobiliare Trieste e Holiday Home.

Appartamenti cercasi

«La situazione è altalenante, ma contratti ce ne sono, per quei vacanzieri che tornano a spostarsi e richiedono un appartamento in zona mare spiega Filippo Marotti per Immobiliare Trieste se lo scorso anno , il mese di giugno era già al completo, nell'estate post Covid si lavora per affitti che partono da luglio inoltrato. Su circa una quarantina di appartamenti che gestiamo sul lungomare da viale Trieste, viale Trento e viale Battisti, oltre la metà dei contratti di locazione sono stati chiusi. Una decina le pratiche che dovremo definire. Se fino alla scorsa stagione il nostro lavoro si concentrava anche su un solo mese d'affitto, ora la richiesta copre tutti i tre mesi. Famiglie, che preferiscono trascorrere l'intero periodo in affitto e non suddividono più le vacanze fra il soggiorno al mare e l'ultima settimana anche all'estero». Cambiano obblighi ed esigenze ci dicono i titolari delle altre agenzie, come Adriamar in viale Zara: famiglie e vacanzieri del bacino emiliano, della Lombardia, bolognesi e del modenese, che chiedono prima di confermare, se tutto è in regola, soprattutto per le sanificazioni.

Le magioni

È l'ultima tendenza che richiedono anche i pesaresi, soprattutto manager di gruppi importanti oltre ad affezionati turisti dall'estero, già fidelizzati. Numeri alla mano, affittare un appartamento anche di quattro stanze sul lungomare si va da una base di 1900 euro fino a 2 mila per il mese di agosto. Il prezzo sale poi per un appartamento con cinque posti letto, che oscilla per agosto dai 2 mila 200 ai 2 mila e 500 euro. Costi degli affitti ben diversi e alle stelle se parliamo di chi richiede alle agenzie villette in collina o ville con vista mare e magari piscina sulla Panoramica San Bartolo.

Gli stranieri

«Il turismo straniero ha ormai disdetto anche per le seconde case prosegue Marotti e così richieste arrivano o dagli stessi pesaresi, che magari non possono muoversi all'estero e sono alla ricerca di casolari o ville nella prima collina della città, per trascorrere due o tre mesi in tutta tranquillità, oltre a richieste che arrivano da imprenditori del milanese. Un mercato di nicchia, se si pensa che l'affitto di una villa con tre stanze si aggira intorno ai 10 mila euro a stagione, caso diverso per la richiesta di villa con piscina, dove il prezzo è di 3 mila euro a settimana che a fine stagione significano 20-25 mila euro. Al momento solo una ne è stata affittata per quella cifra, sul San Bartolo a un manager locale, altre tre-quattro in trattativa».

Rossini Opera Festival

Ottavia Francini, broker e Lucia Diomede di Holiday Home confermano la situazione di stallo per gli affitti legati al movimento turistico e delle maestranze del Rof. «Il ridimensionamento di spazi per l'opera e comunque un cartellone ridotto osservano - hanno prodotto contratti per gli orchestrali ancora in forse. Di qui un calo percentuale del 10 per cento circa per gli affitti in centro richiesti soprattutto da musicisti, orchestrali o chi lavora dietro le quinte. Basti pensare che lo scorso anno si lavorava con 7-8 affitti per bilocali a stagione, mentre ora sta arrivando poco o nulla. C'è qualche orchestrale o tecnico parte dello staff, che chiede informazioni e solo ora sembra si possa sperare in uno sblocco dei contratti».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA