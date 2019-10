Il turismo parla italiano Pesaro svetta in regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TENDENZAPESARO Torna positivo l'andamento del turismo a Pesaro. Nell'estate appena trascorsa bene le presenze italiane, in leggera flessione l'arrivo deglli stranieri (ma con più presenze) evidenziando il ritorno di tedeschi e svedesi, il boom dall'Est Europa - polacchi soprattutto - ma con meno olandesi, francesi e americani. E' il quadro che emerge dai dati della Regione (non ancora validati dall'Istat), forniti ieri in occasione degli Stati Generali del Turismo a Villa Cattani Stuart. Aspettando l'IstatSono stati confermati i numeri che...