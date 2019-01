Il Tribunale cambia faccia restyling per tutto l'edificio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MAXICANTIEREPESARO Si è sbloccato l'iter per l'avvio dei lavori di restauro del Palazzo di Giustizia. Dopo uno stop di sei mesi, fra procedure complicate e burocrazia, venerdì scorso è arrivata dal Ministero l'autorizzazione ad avviare l'iter per bandire la gara, ma nel frattempo il progetto originario ha subito modiche sostanziali così come il quadro economico che è passato da 200 mila a 500 mila euro di investimento complessivo. L'iterA seguire la partita sono l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Belloni e il tecnico per la...