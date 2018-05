Il tramonto nuovo leader dell'estate Eventi e note

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CARTELLONEPESARO La domenica ha tradito le attese con un tempo incerto che ha dimezzato le presenze in spiaggia. È il maggio pazzo a cui quest'anno ci siamo dovuti abituare. Ma mentre parte la stagione balneare si accendono anche le notti d'estate e Pesaro, in quanto a occasioni, non è certo ingenerosa. Si arricchiscono infatti e si rafforzano i brand dell'estate pesarese. La bella estateL'assessorato alla Bellezza di Daniele Vimini, riesce nell'intento di promuovere Pesaro, mai come quest'anno, città di mare e di musica. Novità sono...