Il traguardo è il posto fisso 1.500 si contendono 6 posti

IL LAVOROPESARO Oltre 1.400 speranzosi in lizza per contendersi sei posti. Quando il lavoro non c'è, i concorsi diventano una speranza a cui aggrapparsi. E così domani mattina, lunedì, saranno 1.482 i candidati che si giocheranno il posto di collaboratore tecnico amministrativo al Comune di Pesaro. Si tratta di una procedura di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori tecnico- amministrativi.Tre questionariSi prevede una prova scritta tramite test a risposta multipla sulle materie d'esame con...