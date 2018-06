Il tornado del 64 provocò disastri pure in campagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTIPESARO I documenti storici in possesso a Capitaneria di porto ci riportano un po' indietro nel tempo per ricordare fenomeni di trombe marine, che purtroppo avevano causato danni pesanti alla nostra costa. Gli archivi ci parlano della storica tromba d'aria dell'8 giugno del '64, la più pesante per le nostre campagne e tutta la costa. Più avanti negli anni c'è la tromba marina del novembre 1979 e poi l'ultima in una delle estati più calde che si ricordano, quella del 2003. Un fenomeno questo, rileva anche l'Osservatorio Valerio,...