Il tesoretto della sosta blu Mezzo milione assicurato

PESARO Incassi di fine anno dai parcheggi a pagamento, a Pesaro un tesoretto di oltre mezzo milione di euro. Sono stati pubblicati i dati relativi agli introiti dei parcometri per il 2019 per quanto riguarda le aree parcheggio coperte e i parcheggi a raso, ben più diffusi e numerosi. Partendo dal primo semestre, la sosta nei parcheggi coperti di via Marsala, Centro direzionale Benelli, Residenze Al Porto, San Decenzio (Tribunale), Porta Ovest e area Mengaroni vale 31.276 euro (al netto dell'Iva, così anche per i successivi importi).

Ben più cospicuo è stato il gettito della sosta a raso, di 263.402 euro. Passiamo al secondo semestre: dai parcheggi coperti gestiti dalla Pesaro Park, sono venuti 19.629 euro. La sosta a raso vale invece 231.522 euro. Mentre per l'introito del primo semestre i dati, accertati ad ottobre, erano disponibili in base all'effettivo utilizzo dei parcometri cittadini, il dirigente dei Lavori Pubblici, nella determina relativa alla sosta a pagamento per il secondo semestre, evidenzia l'obbligo di dare corso alla prima fase dell'entrata per l'ente pubblico, cioè l'accertamento degli importi, entro il 31 dicembre di quest'anno. Di conseguenza, non disponendo in tempo utile dei relativi report emessi dal soggetto gestore, e in relazione ai documentati importi relativi agli anni precedenti, e in particolare al rendiconto di gestione della sosta a pagamento del secondo semestre anno 2018 e consuntivo 2018, ha accertato la somma di 251.151 euro. Nel complesso, nell'arco dei dodici mesi è stato accertato dagli uffici comunali, l'importo di 545.000 euro e spiccioli in arrivo dagli stalli a pagamento cittadini. In base agli accordi con la Pesaro Parcheggi, il Comune percepisce il 35% sui ricavi della sosta. Per i parcheggi blu c'è stato negli anni un crescendo di numeri.

Nel 2002, infatti, c'erano appena 577 stalli a pagamento. Poi la vernice blu ha invaso buona parte delle vie che fino a quel momento non erano state toccate. Dopo sei anni erano circa 1600 i parcheggi con il ticket. Poi nell'estate 2008, è stato sfondato anche il muro che sembrava invalicabile della statale 16 colorando di blu parte della zona mare, in particolare viale Trento, viale Battisti e traverse. Proteste, raccolte di firme, ma niente da fare. Altri 800 stalli trasformati. che hanno portato il numero complessivo intorno a 2400. Nel frattempo i parcheggi a pagamento si sono estesi in alcune zone semicentrali come piazza Redi. Quando è stata introdotta la sosta blu al mare, un'ora di ticket costava 60 centesimi. Nel 2012 i parametri dei parcometri sono stati modificati e la tariffa è lievitata del 40% arrivando ad un euro. Anche la zona mare è stata uniformata al resto della città. Poi l'ultimo ritocco ai costi: da 1 a 1,05 centesimi per 60 minuti di parcheggio, 1,25 dalla seconda ora in poi. Due anni infine nei parcheggi in zona centro-mare è stata uniformata la fascia di pagamento, includendo anche la pausa pranzo dalle 13 alle 15. Anche in questo caso non erano mancate le proteste, ma Pesaro Parcheggi e Comune avevano difeso il provvedimento, motivandolo con la necessità di reperire nuovi posti auto per i residenti della Ztl (chi è dotato di permesso Ztl può lasciare l'auto gratuitamente per più ore sugli stalli blu).

Su questo fronte, i posti disponibili nell'area limitata sono circa 650, mentre i permessi per i residenti su suolo pubblico, in attesa degli imminenti rinnovi, sono 2304. Arrivano a 3200 i permessi rilasciati, conteggiando anche quelli per accompagnamento minori, assistenza domiciliare, artigiani, carico-scarico merci, fornai, ambulanti San Domenico, rappresentanti commercio, residenti area privata, proprietari garage, proprietari di suolo pubblico, dimoranti con garage in area privata, dimoranti su suolo pubblico, non residenti con garage.

