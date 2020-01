PESARO «A Pesaro la Bicipolitana, infrastruttura del benessere, ha avuto successo perché i cittadini hanno capito che la bici era il mezzo più veloce, più comodo e meno costoso per muoversi». Lo ha detto il sindaco Matteo Ricci partecipando venerdì pomeriggio alla presentazione nella sala Rossa del libro del giornalista Gerardo Greco Guerra Calda moderato dalla direttrice dell'Ifg di Urbino, Lella Mazzoli. Inevitabile parlare nel dibattito che ne è seguito di climate change, riscaldamento globale, bipolarismo climatico (ci sono anche i negazionisti del clima) ambiente e mobilità. «La sfida - ha aggiunto il sindaco - si vince se la classe politica e imprenditoriale comprende che su questi temi, legati alla sopravvivenza del pianeta e al futuro, si può costruire sviluppo sostenibile e lavoro. L'Europa può guidare il processo. Solo a Pesaro abbiamo assistito in un decennio a nevicate record, grandinate mai viste, ondate di caldo storiche, mareggiate inedite con l'acqua che è arrivata in viale Trieste. Anche chi nega i cambiamenti climatici non può non riflettere sulla radicalità di questi eventi atmosferici: sono fattori oggettivi».

