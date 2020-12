Il summit in Prefettura conferma il giro di vite

PESARO Come ogni settimana, si è tenuta la consueta riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Lapolla. L'incontro è stato dedicato non soltanto all'aggiornamento della situazione sanitaria della provincia, grazie al contributo informativo fornito dai rappresentanti dell'Asur, ma anche a definire le più opportune strategie di monitoraggio e controllo sul rispetto delle misure di sicurezza anti-covid con il transito della Regione Marche nell'area gialla. Nell'occasione confermate anche per la prossima settimana, le misure di contingentamento delle presenze nei centri storici delle principali cittadine anche oggi e domani in concomitanza alla ricorrenza dell'Immacolata. Si è altresì convenuto circa la necessità di garantire costanti e scrupolose forme di controllo e vigilanza in ordine al rispetto su tutto il territorio provinciale delle misure di prevenzione e contenimento del contagio virale da Covid-19, con peculiare riguardo all'obbligo di distanziamento interpersonale ed all'utilizzo dei prescritti Dpi durante l'intero arco della giornata.

Particolare attenzione è stata riservata al tema dei controlli presso i centri commerciali e gli esercizi di media e grande dimensione, i cui gestori saranno ulteriormente richiamati in ordine al dovere di assicurare, sia all'interno che all'esterno delle aree di pertinenza, idonea e costante vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza da parte di clienti e visitatori. Il punto anche sul cluster di contagi che da alcuni giorni interessa il Comune di Fermignano: proseguirà l'attenta opera di monitoraggio tempestivamente messa in campo dall'autorità sanitaria e dal sindaco Feduzi per il contenimento della diffusione epidemica e la sensibilizzazione della cittadinanza. In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole superiori di secondo grado a partire dal 7 gennaio del 2021, sarà convocata mercoledì la riunione del Tavolo di coordinamento dedicato alla definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

