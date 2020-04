IL SOSTEGNO

PESARO Sono 31 le attività, tra alimentari, forni, supermercati, farmacie, che, oltre ad accettare i buoni spesa, hanno aderito allo sconto del 10% per la situazione di emergenza legata al Coronavirus. L'elenco, work in progress, è stato stilato dal Comune di Pesaro in collaborazione con le associazioni di categoria. La lista delle attività verrà infatti aggiornata costantemente in base agli esercizi che via aderiranno e sarà facilmente consultabile nel sito del Comune di Pesaro.

Riscontro positivo

«C'è stato un riscontro positivo, soprattutto voglio evidenziare la risposta da parte di piccole attività, da tutti i quartieri, che, nonostante il periodo duro, non si stanno tirando indietro nell'effettuare un ulteriore sconto a chi deve acquistare cibo e beni di prima necessità e si trova in una situazione difficile», dice l'assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, la quale ringrazia le attività che hanno aderito allo sconto. «Gli esercenti che aderiranno all'iniziativa - puntualizza - potranno anche affiggere un cartello per informare che nel loro esercizio si accettano i voucher comunali».

L'invito della Cna

La Cna di Pesaro e Urbino ha invitato i propri associati del settore agroalimentare (esercizi di generi alimentari, panettieri, pasta fresca, frutta e verdura, etc.), ad accettare i voucher assegnati dal Comune di Pesaro per la spesa dei cittadini. «Informiamo - dice la Cna - che l'importo dei voucher può essere speso a più riprese e che l'esercente può, in autonomia, decidere se applicare ulteriori sconti. Gli esercenti che aderiranno all'iniziativa, potranno anche affiggere un cartello per informare che nel loro esercizio si accettano i voucher comunali». Tutte le attività, o esercenti, che volessero applicare un maggiore sconto ai clienti che possiedono i buoni spesa, possono comunicarlo contattando l'ufficio delle Attività Economiche, scrivendo a s.mari@comune.pesaro.pu.it. L'amministrazione comunale invita i cittadini a consultare la lista, cercando di recarsi a fare la spesa nei posti più vicini alla propria abitazione. Nella lista dei 31 ci sono anche i mercati pesaresi di Campagna Amica che sono dei punti di vendita itinerante e a cadenza trisettimanale (oggi in via Lombardia, giovedì in piazzale San Decenzio e venerdì allo Stadio Benelli).

Chi c'è nell'elenco

Ecco le attività che sono risultate aderenti: farmacia comunale Pantano, farmacia comunale Villa San Martino, farmacia comunale Villa Fastiggi, farmacia comunale Soria, farmacia comunale Muraglia, farmacia comunale Zona Mare, farmacia Comunale Andrea Costa, farmacia comunale Centro, farmacia comunale Cattabrighe, Macelleria Equina Stefano Fazi, Eredi Malandrino Vittorio, Forno Artigiano Mosca, Panificio Pagnoni, Orietta alimentari, Da Katj La Dispensa, Da Katj Pasta Fresca, Frutta e Verdura Luca Gattoni, Frutta e Verdura Daniela Licari, Da Maria frutta verdura e alimentari Antonella Tomassini, Salegrosso, Coop Piccola Pesca Pagnini bancarelle via Calata Caio Duilio, Il Bocconcino Formaggeria Squisitezze, Coldiretti Campagna Amica, Francesca Cecchettini gel disinfettanti, mascherine e prodotti di pulizia, supermercato La Fonte, IperConad, Coop Alleanza 3.0, Arca (AeO, Famila) Selex. Il sindaco Matteo Ricci consegnerà simbolicamente il primo buono spesa questa mattina, tutti i tagliandi verranno distribuiti entro mercoledì-giovedì, compreso anche il secondo giro di requisiti per distribuire le risorse, nel complesso circa 160-170 mila euro, avanzate dopo la scadenza dei termini di ieri.

Thomas Delbianco

