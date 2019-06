«Il sogno è un lido stile Rimini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANCANZAPESARO Una delle mancanze della città di Pesaro è una spiaggia per cani: l'idea che questa si possa realizzare nel 2020 apre il cuore di tutte le associazioni animaliste, fermo restando che i presupposti non siano simili a ciò che già 3 anni fa venne presentato. «Il progetto che ci presentarono fu rifiutato in blocco racconta Costanza Lucchino, vice presidente di Enpa Pesaro . La proposta era quella di posizionare la spiaggia per cani alla foce del Foglia, lato Baia Flaminia: una striscia della battigia doveva rimanere libera...