Il sogno del Rof: il ritorno della musica in tre sedi Rossini, Palas e Pedrotti

L'EVENTO

PESARO La chiusura del Rof n.42 ha donato un'emozione unica: la presenza del Capo dello Stato in piazza del Popolo seduto accanto alla senatrice Liliana Segre per assistere al bellissimo concerto dedicato ai 25 anni di carriera di Juan Diego Florez, è una immagine che si porterà nel cuore. E nonostante le imponenti misure di sicurezza per la presenza, seppur fugace, di Sergio Mattarella, la serata si è svolta in modo coinvolgente: dall'applauso riservato alla Segre al suo arrivo in piazza, all'attesa dell'uscita da Palazzo Ducale del Presidente, al quale è stato riservata la standing ovation.

Commozione e promessa

Mattarella si è soffermato a salutare il sovrintendente ad honorem del Rof, Gianfranco Mariotti, sia prima che dopo il concerto, per poi sedersi accanto alla senatrice Segre. Ha seguito tutto con rigorosa attenzione, quasi immobile, come i due magnifici corazzieri, che si erano posizionati alle estremità della prima fila, per andare a fare i suoi personali complimenti al direttore d'orchestra Michele Spotti: «Il più bel concerto che io abbia mai visto» ha confessato a Spotti commosso. Con la promessa di una visita più accurata della nostra città, il Presidente ha poi salutato il pubblico della piazza, accennando, con gli occhi, un sorriso di gratitudine per la magnifica serata. «Una serata storica per Pesaro. Un riconoscimento straordinario e anche una spinta per tutte le città che, come noi, stanno puntando sulla cultura come elemento di sviluppo, anche post Covid. Siamo veramente soddisfatti. Erano presenti anche l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes e Gianni Letta. Una serata che di dimensioni internazionali grazie al Rof», ha commentato il sindaco Ricci. «Un giusto suggello ad una edizione memorabile del Rof: l'edizione della ripresa. - ha commentato Gianni Letta, presidente della Fondazione Rossini - Un'edizione della speranza e della riapertura, un premio alla tenacia degli organizzatori che nonostante le difficoltà del covid hanno saputo fare un festival vero, di grande successo, sottolineato dalla presenza del Capo dello Stato». Anche il vicesindaco, nonché presidente del Rof Daniele Vimini è particolarmente felice di questa magnifica serata: «Avere chiuso il concerto con Tout change () Liberté, redescends des cieux del Guillame Tell è stato toccante: un'aria con cui vorremmo segnare un cambio di pagina dopo questa pandemia, per proiettarci in un futuro legato all'arte e alla musica. Non poteva esserci brano migliore, eseguito davanti al presidente della Repubblica, in una serata così coinvolgente». «Una serata indimenticabile, non solo per Pesaro ma per tutta la provincia - così il presidente della Provincia Giuseppe Paolini - Nel breve incontro con Mattarella ho avuto l'onore di portargli il saluto di tutto il territorio provinciale e l'orgoglio di averlo qui grazie al Rof e al sindaco Ricci. Gli ho detto di essere un suo grande sostenitore, sia per la sua storia personale che per la sua integerrimità. Vederlo seduto accanto alla senatrice Liliana Segre è stato per me emozionante, due grandi storie della nostra Italia». Nel dopo festival, a casa di Paola Tittarelli, un tavolo speciale è stato riservato a Ricci, Vimini, Letta e Fuortes: novità in arrivo, quindi, per la Città della Musica, a partire da un Rof 2022 che, nella formula ottimale per gli artisti e per la realizzazione di importanti produzioni, ha tra gli obiettivi il lavoro su tre sedi. Nell'anno di passaggio potrebbero essere il teatro Rossini, il nuovo Pala Scavolini e la Vitrifrigo Arena, in attesa del restauro del Pedrotti che porterebbe il festival ad essere interamente vissuto nel cuore della città.

Elisabetta Marsigli

