Il sindaco Ricci: «Il drive test torna in Strada dei Cacciatori»

PESARO Il punto drive test? Il sindaco Matteo Ricci scioglie il nodo gordiano e indica il luogo: a Strada dei Cacciatori, dove era già entrato in funzione la scorsa primavera. «Il test drive Covid-19 si fa di nuovo in Strada dei Cacciatori, al Centro Operativo del Comune di Pesaro» annuncia Ricci, che aggiunge: «Ho dato indicazioni di spostare alcuni uffici, a inizio settimana lo comunicheremo ufficialmente all'Asur». Il drive-in per i tamponi rimarrà dunque a Villa Fastiggi, zona Poste, per tutti i comuni della Valle del Foglia «perchè - spiega il sindaco - in questi mesi tante persone si sono recate in quel luogo e tutto ha funzionato bene, per questo conclude conviene confermare la stessa posizione». Nei mesi dell'emergenza, tanti gli utenti di Pesaro e della bassa Valle del Foglia ma anche dai Comuni di Gradara e Gabicce, che hanno usufruito dello spazio ben organizzato fra l'impegno dei sanitari Asur, volontari comunali e della Protezione civile. Per questo, secondo Ricci, è più opportuno a mio avviso confermare la stessa postazione. In questi giorni erano state messe in campo più ipotesi tra cui anche poter sfruttare lo spazio del parcheggio accanto alla Vitrifrigo Arena. Ma per il sindaco posto vincente non si cambia. Ora si apre la parte di organizzazione prettamente logistica del nuovo drive test, che dovrà essere gestito dai sanitari del Distretto di Pesaro in concerto con le unità di medici speciali Usca e il supporto della Protezione civile e di personale volontario per il controllo di accessi, afflusso e appuntamenti. Logistica: uno dei problemi da affrontare era infatti assicurare la giusta collocazione per gli addetti del Centro operativo. Ad essere spostata dalla palazzina di Villa Fastiggi sarà proprio la sede dell'ufficio tecnico del Centro operativo con i suoi quasi venti addetti. Tutto lo spazio libero verrà utilizzato per i sanitari, la preparazione dei kit dei tamponi e dovrà essere montata anche la tensostruttura esterna per l'arrivo dei pazienti-utenti con la propria auto. Attende di capire come organizzare i suoi uomini anche Ugo Schiaratura, che coordina il gruppo di Protezione civile. Resta comunque obiettivo dell'Area Vasta 1, come rimarcato anche dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, Eugenio Carlotti, attivare il drive test entro il 10-15 ottobre per dare risposte più rapide, soprattutto al Percorso scuola.

