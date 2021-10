Il sindaco prosegue il tour nei quartieri e oggi incontrerà i residenti di Pantano

PESARO Continua il tour de Il Sindaco X i Quartieri. Questo pomeriggio, venerdì 29 ottobre, a partire dalle 16, Matteo Ricci incontrerà i cittadini di Pantano. Con lui anche gli assessori del Comune di Pesaro. Partenza dalla chiesa dei Cappuccini. Il giro si snoderà tra la scuola di via Lamarmora, via Belgioioso, parco Trulla, Pasticceria Antica Pesaro e si concluderà alla Caffetteria del Borgo. Si ricorda che per accedere ai luoghi chiusi del tour sarà obbligatorio il Green pass. Partito lo scorso 15 ottobre dal Q6, San Bartolo, il tour del sindaco toccherà, tra il mese di ottobre, novembre e dicembre, i 12 Quartieri (Centro, Cinque Torri Santa Veneranda, Colline e Castelli, Villa Fastiggi-Villa Ceccolini, Cattabirghe-Vismara, San Bartolo, Montegranaro-Muraglia, Pozzo alto-Borgo Santa Maria, Soria-Tombaccia, Villa San Martino, Porto-Mare, Pantano) e il Municipio di Monteciccardo. Visite a centri sociali, sportivi, aziende, cene in famiglia, piazza: luoghi di incontri quotidiani pubblici e privati per discutere vis à vis della città. Nei giorni scorsi il tour del sindaco si è soffermato in centro storico e nellazona del porto-mare tra via dell'Acquedotto, piazzale Lazzarini e via Cecchi.

