Il sindaco pedala sulla Panoramica ma pensa al Giro

IL COLLEPESARO Tutto il San Bartolo in una pedalata. In sella alle nuove biciclette a pedalata assistita da Baia Flaminia a Fiorenzuola, il sindaco Ricci rilancia sulla valorizzazione del colle partendo dalla Baia, passando per la Panoramica fino ai borghi. Il 18 maggio tutto il San Bartolo sarà ancora vetrina di promozione per la città. Il sindaco e il presidente del Parco Davide Manenti, annunciano l'avvio dei lavori di asfaltatura della Panoramica. Intervento necessario per il passaggio del Giro. Con risorse ministeriali incamerate dalla...