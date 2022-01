Il sindaco e il servizio civile universale «Forza ragazzi abbiamo bisogno di voi»

7«Vi segnalo una grande opportunità di educazione alla cittadinanza attiva nel Comune di Pesaro, siamo alla ricerca di 9 operatori volontari». Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in un post su Facebook. «Fare servizio civile è un'importante occasione di crescita personale, - spiega - uno strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della nostra città e del nostro Paese. Un'esperienza formativa e qualificante da aggiungere al proprio bagaglio di conoscenze. Voi giovani siete preziosi. Anche al Comune - conclude - abbiamo bisogno di voi». L'appello del sindaco fa seguito alla comunicazione delle scarse adesioni dei giovani al servizio civile universale che propone ai giovani trai 18 e i 28 anni, l'opportunità di guadagnare per un anno, 444 euro al mese, lavorando nel sociale e impegnando mezza giornata per un massimo di 25 ore alla settimana. Per i ragazzi residenti nel Comune di Pesaro ci sono 36 posti a disposizione. I bandi scadranno tra tre giorni. Forse sarebbe importante ripensare la comunicazione e impegnarsi per una cultura che evidentemente manca.

