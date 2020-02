Il sindaco ci ripensa: stop Celletta E nuovo ospedale fuori dal tavolo

IL CASO

PESARO «Nuovo ospedale, restiamo divisi, e sarà fuori dal tavolo concordato. Non ne parleremo più nella nostra giunta. Sulla Celletta spostiamo il volume, ma sono ancora contrario». Finisce la prima riunione della giunta-bis del Ricci-Bis. Un'oretta in Sala Rossa per fare interagire la neo assessora Francesca Frenquellucci con gli altri membri della giunta («ho chiesto a loro di sostenerla» precisa il sindaco). Un caffè fuori dal Palazzo, poi di nuovo in Sala Rossa.

Attenzione alta

Questa volta ad attenderli c'è una nutrita schiera di giornalisti. Non potrebbe essere altrimenti, visto che di questo vortice politico che si è creato a Pesaro, primo caso di una giunta comunale a targa Pd con dentro i Cinque Stelle, se n'è parlato in tutta Italia. Frenquellucci è visibilmente emozionata, e tesa. Per lei sono stati giorni di grande stress visto che d critiche, con l'accusa di trasformismo ne sono piovute a catinelle. Dall'opposizione, dagli ex grillini (ma anche non ex), e in generale sui social. «Ma in questi giorni ho cercato di non leggere i commenti», dice. I fiori che le arrivano dalle mani della figlia aiutano a ridurre l'agitazione e anche l'emozione per il passo compiuto. «Inciucio? Ma dove sta?» Ricci interviene per primo affrontando subito questioni cittadine. Come l'urbanistica e le varianti. «Sul tema dell'area della Celletta - puntualizza - non sono d'accordo con l'impostazione data dal M5s e da alcuni consiglieri di maggioranza. Ma ho deciso di spostare altrove la previsione, e ci stiamo ragionando». E il nuovo ospedale a Muraglia? «Lo abbiamo tolto dal tavolo, sapendo che abbiamo idee opposte. Non ho chiesto al gruppo consiliare del M5s di entrare in maggioranza, ma di rafforzare ulteriormente la collaborazione».

Le divergenze

Su questo punto Frenquellucci conferma la divergenza sul tema del nuovo ospedale con Ricci e centrosinistra, e rivendica di aver spinto, anche con una mozione ancora da discutere in consiglio, per lo spostamento dell'edificazione commerciale alla Celletta. «Sto facendo il bene dei cittadini, non capisco perchè dovrei essere autosospesa. Ho fatto il mio dovere in maniera trasparente, avvisando sempre gli attivisti. E' cambiata la situazione politica, dobbiamo accettarlo, non siamo più opposizione, ma al Governo nazionale. E io mi sono sempre messa nella parte giusta, ascoltando anche quanto dice Grillo». Anche il primo cittadino punta sullo «scenario politico mutato dalla scorsa estate. E' cambiato il quadro con la nascita del Conte bis, appoggiato dal Pd e da altre forze del centrosinistra. A Pesaro è nato un laboratorio politico nazionale nell'interesse della città. Del resto si sta andando verso un nuovo bipolarismo. Da una parte i sovranisti di destra, con Salvini e Meloni. Dall'altro lato c'è il campo riformista, europeista ed ecologista in fase di costruzione. L'era del tripolarismo è al tramonto».

La lettura del programma

Ricci dice di aver letto il programma elettorale dei 5 stelle per cercare convergenze. «Siamo partiti dall'università. A Frenquellucci, lo scorso ottobre, ho affidato la delega come consigliera, e in pochi mesi abbiamo raggiunto un risultato straordinario con il corso di laurea triennale della Politecnica delle Marche, al via nel mese di ottobre. In consiglio comunale abbiamo collaborato bene su sicurezza, sociale, partecipazione». Il passo successivo, «logico e naturale», è stato quello della richiesta di diventare assessore. Aggiunge: «Sono molto rispettoso del dibattito interno del M5s, ma credo che la discussione che abbiamo fatto qui non resterà isolata. Oltretutto, anche nei 5 stelle, ci sono ministri, da Patuanelli in giù, che dicono di lavorare bene con il Pd».

I primi passi

Pesaro in soldoni potrebbe diventare progetto pilota per altre Amministrazioni locali su scala nazionale. Frenquellucci seguirà università, e come delega di peso, anche il commercio e tutto quello che concerne lo sviluppo e l'innovazione. A proposito, ha già qualche idea? «Rivedere alcuni regolamenti, portare avanti i progetti già avviati dal collega Pozzi». Nella riunione di maggioranza di lunedì sera, Ricci ha chiesto scusa più volte per non aver comunicato preventivamente ai suoi il rimpasto di giunta: «Avrei voluto un percorso più partecipato, ma c'era una situazione tesa, non volevo creare fibrillazioni nei 5 Stelle. Mi hanno compreso». Chiusura sulle regionali: «Credo che tutti quelli che sostengono il Conte bis dovrebbero lavorare per vincere nelle Regioni, rafforzando di conseguenza l'azione di governo».

