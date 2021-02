Il settore al femminile che traina l'economia

PESARO Senza dubbio nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, bigiotteria e accessori la prevalenza delle imprenditrici è importante. Sono in generale, a parte nobili eccezioni, esercizi commerciali gestiti da donne anche perché i negozi di abbigliamento femminile sono decisamente più numerosi di quelli dedicati al sesso forte, in particolare quando parliamo di piccola distribuzione. Nel nostro reportage tra il centro storico della città capoluogo e le piccole realtà dell'entroterra l'impegno è al femminile, caratterizzato da grande tenacia, buon senso e consapevolezza. Questo in un contesto in cui l'impresa femminile, in tutta Italia, è tra le maggiori sofferenze. Nella Provincia di Pesaro e Urbino risultano quasi una settantina di imprese attive in meno. Si è passati dalle 7.600 attive di dicembre 2019 alle 7.534 di fine 2020». Una discesa che continua inesorabile dal 2014, in realtà. «A Pesaro e Urbino in 6 anni, fino a fine 2020, sono mancate all'appello 396 imprese, con il passaggio dalle 7.930 attive di dicembre 2014 alle 7.534 di dicembre 2020». Anche i dati settoriali fanno riflettere. In entrambe le province, le imprese femminili si concentrano prevalentemente nell'ambito del commercio all'ingrosso e al dettaglio: nel pesarese e urbinate sono il 25,5 % del totale. «Anche in questo comparto - spiega Della Fornace nell'ultimo anno le aziende attive risultano calate. In provincia siamo passati dalle 2.156 imprese femminili attive a fine dicembre 2014 alle sole 1.919 di fine 2020, con ben 237 imprese mancanti all'appello.

