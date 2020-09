IL SERVIZIO

PESARO Trasporto scolastico, finalmente ci siamo. Nessun studente resterà a piedi. Pronto il piano di ripartenza Adriabus-Ami per garantire il ritorno a scuola in sicurezza. Nell'incontro di ieri in videoconferenza con i dirigenti scolastici degli istituti secondari superiori Massimo Benedetti, direttore della società di trasporto locale che opera su base provinciale, chiude il cerchio e incrocia le dita per la ripartenza del servizio da lunedì.«Siamo pronti ha esordito Benedetti a garantire il trasporto di tutti gli studenti, vecchi abbonati e nuovi al cento per cento. Significa che la regola della capienza all'80 per cento viene rispettata sui mezzi in dotazione e la percentuale in più, che si riesce a raggiungere viene garantita con altri mezzi aggiuntivi. In campo, 15 mezzi in più».

L'abbonamento

Ed ora per i presidi dei nostri istituti è una corsa contro il tempo per stabilire gli orari di entrata e uscita, affinché le famiglie possano decidere per l'abbonamento al servizio di trasporto. L'avvio: «Si riparte in linea generale, confermando per le diverse linee e tratte urbane ed extraurbane, gli orari in vigore lo scorso anno, prima dell'emergenza Covid entra nel merito il direttore Benedetti e con qualche variazione che stiamo definendo per alcune tratte extraurbane, sull'Urbinate e a nord della città. Tutto, con l'impegno di Adriabus a rendere disponibili da subito bus aggiuntivi per le tratte più frequentate dagli studenti. Dall'analisi effettuata sulla disponibilità dei mezzi in nostro possesso e sulle simulazioni tecniche, sono stati previsti quindici mezzi bis scolastici, che serviranno l'intero territorio coperto. E' stato adottato un piano che tiene conto di una considerevole flessibilità oraria concertata con le scuole, dagli istituti secondari comprensivi ai plessi delle superiori. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione con i singoli dirigenti scolastici e senza una rimodulazione della didattica».

L'organizzazione

«Importante - prosegue - è stata la scelta, a discrezione di ogni scuola, di organizzarsi con percentuali anche oltre il 50 per cento di studenti in presenza. Se parliamo poi di modalità con orari a ingressi scaglionati, in realtà particolari problemi non dovrebbero esserci, dal momento che per ora solo una scuola media, il comprensivo Alighieri, ha deciso di scaglionare gli orari in ingresso su più turni». Nuove regole: i conducenti dei mezzi Adriabus hanno comunque facoltà di segnalare al capolinea i casi in cui c'è il rischio di superare le capienze massime consentite dalle regole Covid, e quindi di non poter effettuare la fermata successiva, se a bordo il numero di passeggeri e studenti è già all'80 per cento. Ci saranno però dei pullman gemelli che saranno pronti ad affiancarli per raccogliere gli studenti in eccesso. La prima settimana, così è stato riferito nell'incontro con i dirigenti scolastici, sarà una settimana di prova anche per il servizio di trasporto. Occorrerà qualche giorno per andare a regime e per cui si invita tutti ad avere pazienza e a tenere conto dell'eccezionalità della situazione che prevede una serie di accorgimenti per consentire di garantire la sicurezza dei trasportati.

Teoria e pratica

«Per tradurre il piano nella pratica prosegue Benedetti se le previsioni e le simulazioni fatte sulle varie linee sono corrette, al raggiungimento della capienza ci sarà per le linee più in difficoltà un altro mezzo pronto a caricare. Tradotto, nessuno resterà a piedi. Nelle ultime ore abbiamo calibrato il servizio per garantire il trasporto al completo. Significa che su un determinato mezzo l'80 per cento sono posti segnati a sedere, e un altro 20 per cento dei posti autorizzati sarà in piedi». In linea generale la nuova riorganizzazione comporterà comunque un impegno in più anche per i conducenti in forza all'azienda di trasporto locale. Pare che Adriabus si orienti su turni a orari più flessibili e allungati per gli autisti, al fine di garantire, se le esigenze lo richiedono, la partenza dal capolinea di un bis scolastico.

Letizia Francesconi

