PESARO Potenziamento dei bus e correttivi messi in atto per l'adeguamento del trasporto locale scolastico, ma nonostante gli interventi, a ormai quasi dieci giorni dalla ripresa della didattica in presenza al 50% nelle scuole superiori, vengono segnalate situazioni di sovraffollamento in alcune tratte di collegamento. E così alcune famiglie dell'hinterland, hanno scritto all'istituto tecnico agrario Cecchi mettendo in evidenza le difficoltà che incontrano quotidianamente i loro figli, studenti frequentanti la scuola di Villa Caprile, nel fruire dei collegamenti su ruote per l'andata e ritorno dalle lezioni. Va detto che alcune linee di cui usufruiscono i ragazzi sono a gestione diretta di Adriabus mentre altre vengono gestite dalle compagnie private consorziate. «Le segnalazioni via mail che pervengono dalle famiglie commenta a questo proposito la vicepreside del Cecchi, Chiara Fiorucci sono continue, la scuola e i rappresentanti d'istituto, si faranno portavoce delle criticità segnalate anche nei confronti del gestore del trasporto». Una settimana fa il direttore Adriabus, Massimo Benedetti, aveva anticipato, dopo le prime giornate di ripartenza, l'intenzione di mettere mano a dei correttivi per le linee dirette Pesaro-Fano, ma soprattutto per le linee che servono l'hinterland tra Pesaro e Fano, in particolare alcune zone del Fanese e di Vallefoglia.

«In una delle ultime mail arrivate all'istituto spiegano dal Cecchi una mamma ha riferito di preferire continuare a mantenere il proprio figlio in didattica a distanza, nonostante le classi siano rientrate a rotazione al 50 per cento, almeno finchè non verranno risolti alcuni nodi ancora legati al trasporto scolastico, che sembrerebbe mostrare criticità soprattutto nei collegamenti verso l'entroterra, o almeno questo è ciò che famiglie e alunni ci segnalano. Nel caso specifico, ci sono per esempio due ragazzi che negli ultimi giorni non solo sono entrati in classe con ritardo, ma sono anche stati costretti a fine lezione ad attendere anche un'ora prima di poter prendere la coincidenza per Calcinelli». Quest'ultimo contrattempo pare che sia accaduto in quanto il bus di linea, forse perchè troppo carico, non si è fermato, e così i ragazzi sono rimasti a terra attendendo il mezzo successivo. Da quanto è stato riferito dalle famiglie pare che sia la linea 25 dell'hinterland fanese la più problematica, linea che poi al capolinea di Fano cambia in 99 A, ma quasi sempre al completo. Succede, come hanno riferito altri alunni, che nel caso in cui uno dei mezzi di linea (che in questo momento viaggiano con capacità dimezzate per questioni di distanziamento e di sicurezza) abbia i posti a sedere tutti al completo, alcuni conducenti preferiscano saltare la fermata, il tutto aumentando le difficoltà per gli studenti di riprendere l'altra coincidenza per il rientro o far combaciare gli orari anche con la coincidenza del treno, soprattutto per i ragazzi che provengono dalla Romagna.

A sentire le voci degli studenti, racconta anche Pietro della quinta A e rappresentante d'istituto del tecnico agrario, le difficoltà maggiori si riscontrano soprattutto al ritorno, negli orari di uscita da scuola, in particolare lungo le linee extraurbane per le tratte Lucrezia-Calcinelli ed ancora Montecchio-Bottega o ancora verso Gallo e Urbino, ma anche su altre su linee private consorziate con direzione Morciano ed entroterra di confine. Un certo sovraffollamento fra posti seduti e altri in piedi, consentiti solo limitatamente rispetto alla capacità di carico, viene segnalato il mattino anche per la linea circolare sinistra e nelle fermate intermedie fra Bottega e Borgo Santa Maria.

