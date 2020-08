IL SERVIZIO

PESARO Mense scolastiche e drastico calo del numero di bimbi iscritti (al momento siamo a - 500): si prospetta alla ripresa del servizio, dal prossimo 21 settembre, una possibile ricaduta anche occupazionale per chi si occupa della refezione, dalla produzione alla distribuzione dei pasti. Non nasconde la preoccupazione la sindacalista Loredana Longhin, che per la Filcams Cgil segue i rapporti con l'azienda Gemeaz Elior, vincitrice dell'appalto comunale, che si occupa del servizio di ristorazione scolastica per le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e nidi. Nell'incontro del 7 settembre prossimo dovrebbe delinearsi un quadro più chiaro e con dati certi forniti dai Servizi Educativi comunali, almeno è questo l'auspicio di Simone Sabbatini, referente di Gemeaz sul territorio.

Si procede per gradi

«La partenza del servizio procederà per gradi anticipa a questo proposito l'azienda e dopo i plessi comunali dell'infanzia, sulla base delle richieste e delle esigenze delle famiglie, dovremo calibrare di volta in volta e perfezionare il servizio anche per la scuola primaria. Nessun problema invece, mi preme rassicurare, sulle modalità operative che segue la nostra azienda seguendo le regole inerenti all'emergenza Covid. Al lato pratico non ci sono problematiche nelle procedure da seguire per il servizio di produzione e distribuzione dei pasti che avviene in completa sicurezza». La preoccupazione: certo che allo stato attuale con 500 pasti in meno, c'è un'ampia fetta di famiglie, che non ha richiesto il servizio per problematiche diverse.

Numeri da valutare

«A circa 20 giorni dalla partenza, questi numeri sono un campanello d'allarme interviene a questo proposito la sindacalista Loredana Longhin - attendiamo di conoscere il piano di partenza che l'azienda Gemeaz dovrà fornirci. Ma se i numeri non aumenteranno di qui alla prima decade di settembre, potrebbe profilarsi una riduzione del personale in forza. L'inevitabile adeguamento alle regole Covid, tanto per i singoli istituti scolastici, quanto per i servizi collaterali, genera in ogni caso un contingentamento anche del personale. Qualora l'azienda dovesse comunicare una riduzione del proprio personale, ci attiveremo immediatamente per la richiesta della cassa integrazione. Per il momento la situazione che ci era stata paventata dal Comune solo all'inizio di agosto, trova conferme. Non è esclusa a questo punto un'eventuale ripartenza del servizio anche con metà del personale dell'azienda, che offre i propri servizi nei plessi dell'infanzia e della primaria». Complessivamente il servizio di refezione scolastica Gemeaz, vede impiegati 60 addetti complessivi fra le cucine e il personale all'interno delle scuole.

I collegamenti

«Altra ricaduta conseguente rimarca preoccupata Longhin si potrebbe profilare anche sull'altra azienda collegata, che si occupa del trasporto dei pasti direttamente nelle scuole. Parliamo della Pulitransit con sede legale a Milano, che ha all'attivo nella città 10-15 conducenti impegnati nel servizio di consegna. Probabile un ridimensionamento dei numeri di personale anche per questa ditta in subappalto». La posizione: intanto Gemeaz attende ulteriori numeri che entro la prossima settimana dovranno essere comunicati dai Servizi Educativi comunali. «La riorganizzazione definitiva commenta il referente su Pesaro, Sabbatini dipenderà da una serie di fattori su cui non incide solo il numero attuale di pasti in calo, ma dovremo tenere conto del totale delle iscrizioni per il tempo pieno o se suddivise per moduli con un servizio di refezione una volta ogni due settimane. Numeri questi che ancora non abbiamo. Le iscrizioni al servizio scadono tecnicamente all'inizio della settimana, ma pare che ci sia l'intenzione del Comune di lasciare aperte le iscrizioni e la possibilità di sfruttare un lasso di tempo più lungo in vista dell'inizio del servizio il 5 ottobre per la scuola primaria».

Letizia Francesconi

