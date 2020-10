IL SERVIZIO

PESARO. Genitori sempre più preoccupati per il trasporto scolastico, la Commissione Partecipate convoca Ami e chiede massimo impegno. La società dei trasporti mette in campo quattro azioni: contapersone negli autobus per evitare di superare la capienza dell'80%, più mezzi per le corse degli studenti, tutti i controllori impiegati per vigilare sul rispetto delle misure anti-covid, più poteri al conducente, che può far scendere dall'autobus chi non indossa la mascherina.

Il presidente e direttore Ami, rispettivamente Luciano Balducci e Massimo Benedetti, sono stati convocati per un'audizione nella commissione comunale Società Partecipate, che ha fatto il punto sulla situazione dei trasporti pubblici nel territorio locale, anche alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane sulle linee per portare gli studenti a scuola e al ritorno a casa dopo le lezioni.

«I vertici dell'Ami - riferisce il presidente della Commissione Partecipate Michele Redaelli (Forza Italia) - hanno ripercorso tutto l'iter della situazione legata alle misure da adottare per l'emergenza sanitaria a partire, da quando, quest'estate, faticavano a trovare interlocutori nel mondo scolastico e delle istituzioni. Riconosciamo all'Ami di essersi attivata per garantire il servizio con la capienza massima consentita dell'80%». Le criticità principali riscontrate riguardano soprattutto l'uscita da scuola, non solo per gli assembramenti all'esterno degli edifici solcatici, per i quali arriveranno controlli dei vigili urbani, ma anche negli autobus, «si sono verificate disfunzioni rispetto alle tabelle degli orari legate anche ad uscite da scuola diversificate rispetto ai programmi, per l'assenza di cattedre ancora non assegnate».

Redaelli riporta le azioni adottate dall'azienda dei trasporti: sui bus nuovi c'è un contatore esterno che indica la capienza massima parametrata in base all'80%. Quando la percentuale viene raggiunta, il conducente non si ferma più e avvisa la centrale in modo che parta una corsa supplettiva. Per quanto riguarda la mascherina, la maggior parte dei ragazzi sono disciplinati e la indossano. Il conducente può far scendere chi non la indossa. Inoltre, tutti i controllori dei ticket vengono impiegati in questo periodo per monitorare che le misure anti-covid sugli autobus siano rispettate». Il presidente della commissione Partecipate rileva che «l'avvio di quest'anno scolastico non è stato facile, ho ricevuto diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti in merito al servizio. I genitori mostrano, giustamente, diverse preoccupazioni ed è fondamentale che vengano informati su tutte le azioni intraprese per garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza».

«La società - prosegue -da parte sua ha schierato i propri mezzi ed il proprio personale per far fronte ad una situazione complessa e mutevole, nel rispetto delle normative e interfacciandosi con le istituzioni scolastiche. Abbiamo chiesto il massimo impegno ad Ami perché la sicurezza dei ragazzi è fondamentale per l'intera collettività. La commissione che presiedo continuerà a vigilare e a porsi come riferimento per i cittadini nei confronti delle società partecipate al fine di garantire che i servizi vengano svolti nel migliore dei modi e che le istanze della gente vengano debitamente raccolte e valorizzate. Sul tavolo ci sono anche interessanti sviluppi futuri - conclude a questo proposito Redaelli - dal rinnovo del parco mezzi, in ottica green, a nuove forme di mobilità on demand in grado di sviluppare un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Anche su questi temi daremo il nostro contributo, consapevoli che quella della mobilità è una delle sfide più importanti dal punto di vista ambientale e sociale».

