«Il servizio in difficoltà la Regione risolva»

PESARO In Regione il Pd torna a battere sulla carenza della Guardia medica. Questa volta alle firme dei pesaresi Micaela Vitri e Andrea Biancani si aggiungono anche quelle dei consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini. Nell'interrogazione si chiede la riapertura urgente dei servizi di guardia medica emergenza-urgenza a Vallefoglia e Gabicce-Gradara, nonchè di Cagli e Mondavio. Una serie di interrigativi a cui l'assessore regionale alla Sanità, Saltamartini, è chiamato a rispondere. Quali soluzioni iadottare per ripristinare i servizi di continuità assistenziale? Quanti medici hanno dato la propria disponibilità dopo l'appello dell'ordine professionale e l'offerta di contributo da parte di Area Vasta per ogni turno coperto (circa 80-100 euro)? Dove, come e da quando saranno impegnati i medici disponibili per coprire i turni scoperti in particolare nelle sedi completamente chiuse di Vallefoglia e Gabicce-Gradara? Buon ultimo i consiglieri dem chiedono anche se si «intenda sollecitare la collaborazione dei medici di assistenza primaria indipendentemente dal massimale prevedendo inoltre un incremento del 40% della retribuzione qualora il medico di continuità assistenziale lavori in due sedi differenti». «Ci sono - spiegano i consiglieri dem - delle soluzioni alternative che la Regione per il momento non ha però percorso. Tra queste ad esempio: la richiesta urgente di abolizione delle cosiddette cause di incompatibilità a svolgere la professione, che impediscono a medici massimalisti (ovvero con più di 650 mutuati) di coprire alcuni turni negli studi di guardia medica, così come ai professionisti in pensione over 70, che invece potrebbero offrire la propria esperienza anche a supporto dei più giovani. Ad oggi non è stata valutata nemmeno la possibilità di impiego di personale infermieristico a supporto dei medici nelle postazioni di guardia medica, come avviene in altre regioni italiane. Il tutto considerando che molti professionisti rifiutano l'incarico di medico di continuità assistenziale nei presìdi più piccoli sopratutto a causa del notevole impegno e dei rischi a cui sono esposti, dovendo rimanere soli nello studio medico in orario notturno, a fronte di un esiguo compenso di 23 euro all'ora».

