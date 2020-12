Il Centro Risorse Educative Idea di via Cefalonia (Servizio Politiche Educative), il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Gentilezza Giuliana Ceccarelli hanno portato il saluto dell'Amministrazione ai 42 volontari del progetto A scuola ci andiamo con gli amici che presidiano gli attraversamenti pedonali intorno ad alcune scuole primarie del territorio. Un momento che è stato occasione per ringraziare i volontari del «lavoro straordinario che fate ogni giorno. Date un grande supporto alla comunità - hanno sottolineato Ricci e Ceccarelli -. Siamo orgogliosi di questa straordinaria rete che abbiamo. Quando si parla di bambini e della loro crescita acquisisce un significato ancora più grande. A voi i vostri migliori auguri per queste feste». L'impegno quotidiano non è mancato neppure in questo particolare periodo: ha consentito loro di andare a scuola a piedi in sicurezza, e di imparare a diventare più autonomi e rispettosi dell'ambiente. Presenti alla cerimonia i referenti di Auser e della Protezione Civile, a cui sono stati consegnati panettoni e spumante da consegnare ai 42 volontari coinvolti, alcuni dei quali svolgono il servizio da vent'anni: Marta, Omer, Paolo e Silverio (scuola primaria Arca delle Colline di S. Maria dell'Arzilla); Daniela, Ezio, Francesca, Germano, Guglielmo e Maurizio (scuola primaria di Borgo S. Maria); Giancarlo, Lauro e Ugo (scuola primaria Cantarini); Giorgio, Lanfranco, Luca, Roberto e Ugo (scuola primaria San Giovanni Bosco); Angelo, Gabriella, Luigi, Michela, e Romina (scuola primaria Don Milani); Angela, Carla, Dario, Dorino, Federica, Luciana, Marianela, Marino, Nazzareno, Paolo, Renato, Renzina, Saura, Tolmina e Vittorio (scuola primaria Gramsci di Villa Fastiggi), Luciano, Mariella e Paolo (scuola primaria Papa Giovanni XXIII di Villa Ceccolini); Silvano (scuola primaria Rodari). Panettoni e spumante sono stati donati da Siram-Veolia, gruppo che da un decennio opera anche nel territorio pesarese e offre servizi per la gestione delle risorse ambientali, accompagnando enti pubblici e imprese verso l'economia circolare, l'efficienza energetica, la gestione del ciclo integrato delle acque, con l'obiettivo di ridurre al minimo sprechi e inefficienze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA