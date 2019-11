Il servizio

PESARO «Ci siamo subito attivati e abbiamo scritto a Rfi, poi è arrivata la buona notizia dal consigliere regionale Andrea Biancani: bene il ripristino delle fermate del Frecciarossa nel collegamento su Milano alle 6.20 e alle 20.14». Lo dice Matteo Ricci nella ripartenza del «sindaco in famiglia», da casa Cardinali, nella cena con un gruppo di sportivi. Sugli impianti: «Ne abbiamo sistemati molti, incluso lo stadio Benelli. Stiamo ragionando con la società sulle priorità: vorremmo coprire la Prato. Così come la tribuna del campo da rugby». Capitolo ciclabili: «L'obiettivo è arrivare nei quartieri periferici: Borgo Santa Maria e Villa Ceccolini. Oltre a Vismara -Cattabrighe che si collegheranno tra loro evitando il passaggio sulla Nazionale, grazie alla trada del Famila: lavori già in corso». Così come quelli della pista da pump track in via dell'Acquedotto. Sulla pista per le società di ciclismo, nota il sindaco, «la soluzione temporanea è il grande parcheggio nell'area di Campanara, ma vogliamo riprendere il progetto dietro il palasport». Fiume Foglia: «Abbiamo ripulito un tratto dopo il ponte di Soria. Ora puntiamo fino al ponte ferroviario del Miralfiore». Su via Respighi: «Strada privata, il Comune non può intervenire. Ma stiamo cercando soluzioni con gli avvocati».

