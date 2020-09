IL SEMINARIO

Nel panorama formativo l'Università Politecnica delle Marche segnala il nuovo corso in Sistemi industriali e dell'Informazione con sede a Pesaro e il corso di laurea in Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio. È ancora possibile iscriversi, senza dover sostenere il test di ingresso. Ricordiamo che la Regione Marche mette a disposizione un contributo fino a 4.200 a studente per la copertura delle tasse universitarie di iscrizione per l'intero triennio. Per meglio conoscere le opportunità offerte l'Univpm ha organizzato questa mattina alle ore 11:30 un seminario online dal titolo La formazione professionale in ambito ingegneristico: mercato del lavoro e qualificazione professionale per evidenziare le caratteristiche dei percorsi professionalizzanti in area ingegneristica. Saranno presenti online: Marco D'Orazio Preside di Ingegneria, Diego Mingarelli Vice Presidente Confindustria-Piccola Industria con delega all'Europa, allo Sviluppo e coesione territoriale, Renzo Ballarini Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata, Diego Sbaffi Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona e i docenti Univpm, Gabriele Comodi e Michele Serpilli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA