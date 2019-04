Il segretario libera tutti in pista anche Scavolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL VOTOPESARO Tutti ammessi alle elezioni, per la conquista del Comune di Pesaro sarà una corsa a sei. E saranno in 420 a cercare uno dei 32 posti disponibili per il consiglio comunale. 78.775 gli aventi diritto al voto. Poco dopo le 15 di ieri, il segretario comunale Giovanni Montaccini ha potuto dire l'ultima parola sulla certificazione delle liste, terminato il lavoro della commissione elettorale.Le jeux sont fait«Tutto regolare, tutti ammessi, candidati e liste». E così ce l'ha fatta anche Francesco Scavolini della lista Servire Pesaro...