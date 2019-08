Il Seabin al porto che mangia lo sporco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO E' stato finanziato con 30.000 euro, dal fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il progetto Salviamo il mare. Insieme alla gente di mare per il mare pulito. L'obiettivo è la promozione di processi di educazione e sensibilizzazione civica in merito all'inquinamento marino. Le azioni principali sono tre: l'acquisto di un robot, le attività formative, la sensibilizzazione delle giovani generazioni. Verrà quindi installato il Seabin, (il bidone-robot raccogli rifiuti) al porto, all'altezza del Club Nautico. Inoltre i ragazzi...